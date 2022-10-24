【季績期】 中海外第三季收入按年跌60% 經營溢利大跌77.5% 股價重傷跌一成

內房龍頭中國海外（00688）今日（24日）放榜，業績大走樣，加上國統局公布的9月住宅銷售價格繼續下跌，股價急插一成，報18.32元，成交額8.5億元。

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截至今年9月底止9個月，收入為1,213.1億元（人民幣，下同），按年下跌19.7%；扣除投資物業公允價值變動收益和匯兌淨損益後的經營溢利為258.1億元，對比去年同期經營溢利為394億元，按年跌34.5%。今年首9個月實現合約物業銷售額2,013億元，按年下降26.9%。

單看第三季，收入175.2億元，按年跌59.5%。扣除投資物業公允價值變動收益和匯兌淨損益後，經營溢利為18億元，去年同期經營溢利80億元，大跌77.5%。季內，中海外在內地7個城市新增10幅土地，新增總樓面面積195萬平方米，總地價322億元。

中海外表示，於9月底，銀行結餘及現金為1,193.5億元，淨借貸比率為43.7%，負債率處於行業最低區間，財務穩健。中海外指，儘管第三季度國內商品房的銷售額按年下降，但降幅較上半年有所收窄，對內地房地產市場築底回升謹慎樂觀。至於本港樓市，由於經濟不明朗及加息等因素影響，香港樓市短期內較波動，但土地巿場相對平穩，對香港經濟與樓市仍保持信心，並將持續把握機會增加投資。

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記者：郭秀慧