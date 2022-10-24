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【美國選舉】美國總統拜登期盼選民 應關注他「精力水平」而非年齡

環球政經 17:37 2022/10/24

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美國總統拜登（Joe Biden）在周日（23日）接受外媒採訪，提及2024年美國大選時，表示希望選民關注他的「精力水平」，而並非年齡。

上月出席公開活動時，拜登曾公開尋找已去世的議員Jackie Walorski，令人關注拜登的精神狀況。

【延伸閱讀】【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

拜登在採訪表示：「我身體很好。我所有的身體方面的一切都仍然運作良好，所以你知道，精神上也是如此。」提及年齡，拜登回應：「大家應根據他目前在工作中的活力，而不是他的年齡來評判他。」但他承認這個問題是選民「合法」的擔憂。

下月年滿80的拜登為美國歷史上最年長的總統，他一再公開表示將會在2024年競選連任，但亦有不少少民主黨黨員質疑，該黨是否應支持更年輕的候選人。

【延伸閱讀】【二十大】花旗料中國明年聚焦經濟 看好9股受惠經濟及防疫政策，請按【見下頁

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撰文：何珊如

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