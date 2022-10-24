【夢想本應翱翔@iM網欄】戈壁創投：旗下女性決策層初創 收益倍數較「全男班」高一倍

上一期我們提到近年環球只有約2%的風險投資金額流向了女性創始團隊，數字低得驚人，但其實風投圈亦不乏重視女性力量的基金，例如阿里巴巴創業者基金的投資經理戈壁創投（Gobi Partners）的投資組合中，就有超過四成初創的決策團隊有女性身影。筆者今期就請其資深投資總監Cindy Zhang（見下圖）與讀者分享見解。

「Gobi Partners（包括大中華及東南亞）投資的初創公司裡有43%是由女性創辦或高管團隊裡有女性，這些性別多元的始創團隊的收益倍數（Multiple of Invested Capital）較只有男性的團隊高出94%。」事實上，2018年波士頓諮詢公司一項研究就已指出，女性創辦的公司有更優的業績表現，Cindy提供的數據再次印證這一點。

「可見多元化的思維十分重要，能幫助企業看到一些盲區；性別多元的創始團隊不但有助公司的平衡，也有利於帶來財務上的回報」，她說。

女性創始人 都是女超人

Cindy在加入Gobi Partners前曾任職於紐約投資銀行Guggenheim Partners，擁有美國及亞洲區的投資經驗。她認為各地的女性創始人都極有韌勁，「我十分尊重她們，因為創業本身已經很難，女性與男性一樣承受業績壓力，力求公司利潤每年增長，而很多時女性還身兼多重責任，譬如需要兼顧照顧家庭，以至需面對隨着年齡增長的身體變化等問題。」

「女性創始人往往足智多謀（Resourceful），能很好地平衡多種角色。香港及新加坡的女性創始人較幸運，因為較容易聘用家傭幫忙照顧家庭，而美國女性則少有這樣的資源，需將孩子送往學校才能平衡工作，但無論是在那個地域，女性創始人都十分有毅力，能平衡各種事情。」Cindy讚歎：「她們都是女超人！」

這或是女性創始人能有更優勝的業績表現的原因之一。前述波士頓諮詢公司的研究結果在過去幾年被反覆引述及討論——在其觀察的350間初創中，男性創始人在融資方面有明顯優勢，但女性領導的初創累計在5年內卻能多創造10%的收入，相當於女性每獲得1美元投資，就可創造0.78美元的收入，而男性則為0.31美元。

究其原因為何，市場人士觀察認為，多元化的思維無疑對創新及業務策略有正面幫助。另外，不平衡的融資環境令女性創始人必須展示出更強的專業性，同時提出更保守、可行的目標，因她們創業的每一步都面對比男性更嚴苛的審視，故亦成就了她們更突出的表現。

同理心強 注重社會影響

有調查指出，如今大部分「Gen Z世代（1997年至2012年出生的人群）」都希望自己工作的企業，從事的業務能帶來正面價值，例如在賺錢外也可以幫助解決社會或環境問題。筆者覺得女性老闆在這方面或更有「優勢」。

筆者過去參加一些探討「影響力投資」的活動，發現與會的無論是企業家或是投資者，大都以女性為主。Cindy亦同意筆者的觀察並指出，女性天生就較有同理心，較容易感受到他人的困難或洞察問題，從而提出解決方案，由此衍生生意點子。

Cindy認為，如今初創必須將社會影響力和財務回報一併考慮，「不管是男性或女性創業者，若只是以賺錢為目的，當市場環境轉差，他們就想變換行業，成為機會主義者。若沒有一個使命引領，就會左顧右盼。」作為投資者，她傾向花更多時間去了解創業者的驅動力，從不同角度認識對方，「我們經常和創業者說：如果你對你所做的事情充滿熱情並把它做得很精，遲早會得到回報。而回報並非只用金錢衡量。」

Cindy舉例Gobi投資的科學教育初創Big Bang Academy，其女創辦人Sarah原本任職投資銀行，卻放棄豐厚收入離職創業，培養小朋友學習的興趣，甚至能改變他們的人生軌跡，「這種滿足感是無價的。」

勿妄自菲薄 建積極心理

她希望未來能有更多女性企業家的成功例子出現，惟有感女性普遍容易對自己抱消極的看法，「這也是困擾我自己多年的問題，哪怕是在學校獲獎了，我仍覺得自己不夠好。」她推介《Good Morning, I Love You》一書給讀者，「它教我們調整大腦去愛自己。消極情緒往往來自於我們不愛自己、不信任自己，若連自己都不信任自己，又怎能要求他人信任我們呢？」

她鼓勵女性創業者們每天看著鏡子裡的自己，做幾次深呼吸，「感受自己的心跳，嘗試對自己說：『XX，早上好，我愛你。』這看起來有點傻，但真的有作用，給自己積極的心理暗示。」

Cindy又建議，Pitching要成功，需多加練習，充分準備。「把家人朋友當成觀眾，向他們做推介，或自己對著鏡子練習；事先預設投資者可能會問你的問題。準備充分，相信自己，是成功的關鍵。」

創業及平衡家庭並不容易，但筆者和Cindy都想告訴女性，找到自己的熱情所在，在有效的系統支持下，例如家人及工作夥伴的支持，女性創業是有可能的。我們鼓勵更多女性充分實現自我價值亦期望更多風投公司以行動支持女性創業家，讓初創生態圈更多元化。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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