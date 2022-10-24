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三藩市擬斥逾1300萬建單人廁所 遭州長嫌貴緊急煞停

環球社會熱點 17:04 2022/10/24

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美國加州三藩市一個住宅區將興建公共廁所，但引來無數爭議。諾伊谷的城市廣場計劃斥資170萬美元(約1,326萬港元)，3年內興建一個面積約150平方呎的單人廁所。加州州長紐瑟姆周日（23日）表示反對，批評建築預算太貴，更揚言煞停相關撥款。

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三藩市市政府早前通過一項撥款，同意向諾伊谷（Noe Valley）撥款170萬美元，在城市廣場興建面積只有150平方呎的單人廁所。由於建築過程涉及多輪審查及評估，廁所估計最快要在2025年落成。

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）周日透過發言人表示，三藩市不應動用170萬美元來興建一個單人廁所。州政府將保留有關撥款，直至市政府提出如何更有效動用公共資金，否則向立法機關撤銷這筆撥款。

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協助爭取興建廁所的民主黨眾議員Matt Haney，事後亦批評建築成本昂貴，並取消興建新廁所慶祝活動。Haney指建築預算荒謬，而且落成時間過長。他稱諾伊谷需要公共廁所，但170萬美元足以興建7個公共洗手間，強調自己完全支持並同意紐瑟姆說法，將共同努力以更便宜、及有效率方式完成工程。

三藩市娛樂及公園部門表示，上述價格已包括高昂建築成本、又指規劃、審查及施工管理等步驟，為工程產生額外成本。

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責任編輯:郭麗明

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