【歐洲經濟】歐元區10月製造業PMI遠遜預期　英國製造業PMI創逾兩年低

歐洲公布10月PMI初值數據，歐元區製造業PMI跌至46.6，遠遜預期47.9及前值48.4，創2020年6月以來新低，反映歐洲經濟低迷情況持續，10月服務業PMI為48.2，符合市場預期，歐元兌美元微跌0.3%，惟續在0.98水平徘徊。

英國經濟收縮速度加快

值得留意的是，歐洲主要經濟體德國的製造業PMI遠遜預期，拖累整個歐元區數據。德國10月製造業PMI初值僅45.7，遠比市場預期的47及9月終值47.8為低，同樣創2020年6月以來新低，顯示經濟放緩速度或較預期為快。當地10月服務業PMI為44.9，稍高於市場預期44.7，但遠低於榮枯線。

英國10月製造業PMI僅45.8，遠低於預期48及前值48.4，創2020年5月以來新低，經濟收縮速度顯著加快，期內服務業PMI為47.5，亦低於預期49及前值50。英鎊滙價在數據公布後輕微下跌，英鎊兌美元最新報1.1310，兌港元8.88算。

另外，法國10月製造業PMI初值為47.4，稍勝市場預期47.1，較前值47.8低。

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編輯：葉志偉