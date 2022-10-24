【經濟數據】中國公布第三季經濟成長率 失業率微升至5.5% 16至24歲求職者失業率達17.9%

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中國公布第三季經濟成長率，GDP年增3.9%，相較上一季因封控幾乎零成長的數字，表現高於市場預期。根據外媒預測2022年中國全年經濟成長率將放緩至3.2%，遠低於 5.5% 的官方目標。而國際貨幣基金組織和世界銀行最近將中國2022年的經濟成長預期分別下調至3.2%和2.8%。
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在貿易方面，中國9 月出口年增5.7%，增速為4月以來最慢，而則進口微升0.3%，但仍低於預期的 1.0%。零售額增長 2.5%，低於3.3%的增長預期，並低於8月5.4%的增速，反映國內需求依然疲弱。受到疫情控制措施影響，中國的餐飲銷售額更是從從8月的8.4% 下降到9月的1.7%。另外，中國9月城鎮調查失業率亦微升至5.5%，其中16至24歲求職者失業率為 17.9%，而城市居民的平均月可支配收入為 4,165 元。
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中國國家統計局在聲明中指出，中國經濟克服多次超預期衝擊的不利影響，主要指標趨於平穩、在合理區間，但也應該看到，外部環境日趨複雜嚴峻，國內經濟復甦基礎仍不穩固。
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記者：李兆明