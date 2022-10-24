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【職場熱話】後生仔愈來愈唔識職場規矩？ 職場老手列舉4宗罪 嘆一代不如一代 網民反駁「擦鞋文化當成禮貌規矩」

理財智慧 19:01 2022/10/24

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職場上往往有世代之爭，老一輩常看不過眼年青一輩的處事方法，最近有職場老手在Facebook專頁「奴工處」發帖，指現時的後生仔愈來愈唔識職場規矩，更列舉後生仔4宗罪，嘆一代不如一代，但他的觀點未獲網民認同，被反駁是「擦鞋文化當成禮貌規矩」。

職場老手所說的後生仔4宗罪：

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此帖一出，即引起熱烈討論，大部份網民均對發帖者的觀點不表認同，大舉反駁他。

笑死我。我連同老細打招呼都好少打，做到嘢佢理得你

我係上一代人，但以上所講都會做。依啲叫奴性而非禮貌，咩係禮貌都分唔清。唔好影響晒上一代人嘅形象呀！

利是個度，有些人鐘意你主動搵佢，有些唔鐘意你咁進取

做生意幾時都與時並進，你公司仲可以保留到你，可想而知你公司都幾守舊

讓Senior斟水先，讓老細坐先，呢啲行為似足一個太監，我唔後生都唔會咁做啦，仲有我老細係讓我地斟水先添

延伸閱讀：【職場熱話】趁「0+3」請5日假旅行 上司卻提出一個條件  打工仔感難接受  呻「咁仲叫放假咩？」【見下頁

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    +7

網民其他回應：

同意收利是唔應該坐喺度，禮貌上應該企起身雙手接，但其他就唔認同，通常都係啲老屎怱先會咁有階級觀念

時代在變，香港在變，人亦都變，我哋無謂再回頭看。職場規矩，每間公司唔同，無謂執著。

發文人應該去日本做野！ 個度岩哂你

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責任編輯：李兆明

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