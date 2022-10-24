【FinTech】金管局今推出「商業數據通」　新世界發展成全港首間加盟發展商

金管局今日（24日）宣布正式推出金融數據基建「商業數據通」，新世界發展為全港首間加入「商業數據通」的發展商。該集團表示，透過「商業數據通」，與集團有業務往來的公司、供應商及租戶等，其商業數據包括營業額、報價單等，將可在企業同意下與數據使用者（例如參與銀行）共享，讓銀行體系更有效發揮金融中介的作用，以協助企業特別是中小企拓展業務及融資需要，同時推動香港金融科技發展。

新世界發展稱，作為全港首間加入「商業數據通」的發展商，她們可憑藉在香港以至粵港澳大灣區的龐大生態圈，如建築、零售、醫養、保險等範疇，為「商業數據通」提供更多商業數據源，使數據共享變得更安全有效且更具規模，引領金融科技於集團生態圈廣泛應用，期望達至三贏局面──有利支援中小企拓展業務、加強集團與中小企的合作關係，以及推動香港以至大灣區的金融科技發展。

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「商業數據通」是金管局「金融科技2025」策略的重點舉措之一，旨在提升香港的數據基建，並締造可安全及順暢地互換數據的生態圈。

「商業數據通」作為一項以數據擁有人授權為本的數據基建，旨在便利金融機構，讓她們可從公私營數據提供方，提取企業（尤其是中小型企業）的商業數據，促進數據共享。隨着「商業數據通」正式投入運作，金融機構可以數碼化和簡化「認識你的客戶」、信貸評估、貸款批核及風險管理等一連串融資流程。



金管局提到，「商業數據通」試行期間，參與銀行合共批出了逾16億港元的中小企貸款，體現了替代數據可帶來的效用，並成功吸引23家積極從事中小企業務的銀行（詳見附件）及10間數據提供方參與。

當中，6間擁有大量中小企數據的主要數據提供方已率先加入「商業數據通」，將會讓銀行在企業同意下通過「商業數據通」獲取數據。現階段涉及的商業數據涵蓋電子貿易報關、電子商貿、供應鏈、支付及信貸紀錄等資料。

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作為數據使用者之一的滙豐表示，將於10月底與香港商業信貸資料庫連接，經客戶同意後，直接透過「商業數據通」取得企業信貸記錄，並應用於金額1千萬港元以下的貸款申請，除了確保數據的準確性，過程更將採用自動化審核，以加快整個貸款流程。該行又稱，銀行以往在提供或續借貸款時，需要經電郵向香港商業信貸資料庫索取企業信貸記錄；日後透過「商業數據通」與香港商業信貸資料庫連接，大大縮短有關程序的處理時間。

至於恒生銀行亦表示，已與QFPay HK（錢方香港）合作，透過「商業數據通」，以應用程式介面（API） 連接恒生及QFPay HK的數碼平台，讓恒生在企業同意下，可安全地擷取企業的商業數據，簡化融資評估及批核流程，為過萬間中小企商戶進一步提供更簡便及時的融資服務，令QFPay HK商戶成為香港首批中小企受惠於「商業數據通」帶來的便利。

恒生為QFPay HK商戶推出專享優惠，由即日起至12月31日，QFPay HK商戶可獲全額豁免貸款申請手續費。客戶毋須提供資產作抵押品，便可申請最高港幣200萬元無抵押分期貸款，還款期長達60個月。

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