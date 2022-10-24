  • 25°C
香港時間 : 20221024日 (週一) 18:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【FinTech】金管局今推出「商業數據通」　新世界發展成全港首間加盟發展商

理財智慧 16:33 2022/10/24

分享：

分享：

金管局今日（24日）宣布正式推出金融數據基建「商業數據通」，新世界發展為全港首間加入「商業數據通」的發展商。該集團表示，透過「商業數據通」，與集團有業務往來的公司、供應商及租戶等，其商業數據包括營業額、報價單等，將可在企業同意下與數據使用者（例如參與銀行）共享，讓銀行體系更有效發揮金融中介的作用，以協助企業特別是中小企拓展業務及融資需要，同時推動香港金融科技發展。

新世界發展稱，作為全港首間加入「商業數據通」的發展商，她們可憑藉在香港以至粵港澳大灣區的龐大生態圈，如建築、零售、醫養、保險等範疇，為「商業數據通」提供更多商業數據源，使數據共享變得更安全有效且更具規模，引領金融科技於集團生態圈廣泛應用，期望達至三贏局面──有利支援中小企拓展業務、加強集團與中小企的合作關係，以及推動香港以至大灣區的金融科技發展。

同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

「商業數據通」是金管局「金融科技2025」策略的重點舉措之一，旨在提升香港的數據基建，並締造可安全及順暢地互換數據的生態圈。

「商業數據通」作為一項以數據擁有人授權為本的數據基建，旨在便利金融機構，讓她們可從公私營數據提供方，提取企業（尤其是中小型企業）的商業數據，促進數據共享。隨着「商業數據通」正式投入運作，金融機構可以數碼化和簡化「認識你的客戶」、信貸評估、貸款批核及風險管理等一連串融資流程。
　　 
金管局提到，「商業數據通」試行期間，參與銀行合共批出了逾16億港元的中小企貸款，體現了替代數據可帶來的效用，並成功吸引23家積極從事中小企業務的銀行（詳見附件）及10間數據提供方參與。

當中，6間擁有大量中小企數據的主要數據提供方已率先加入「商業數據通」，將會讓銀行在企業同意下通過「商業數據通」獲取數據。現階段涉及的商業數據涵蓋電子貿易報關、電子商貿、供應鏈、支付及信貸紀錄等資料。

【大行報告】 安踏品牌上季零售金額錄中單位數增長 卻遭多間大行下調目標價 股價曾急插一成 【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

作為數據使用者之一的滙豐表示，將於10月底與香港商業信貸資料庫連接，經客戶同意後，直接透過「商業數據通」取得企業信貸記錄，並應用於金額1千萬港元以下的貸款申請，除了確保數據的準確性，過程更將採用自動化審核，以加快整個貸款流程。該行又稱，銀行以往在提供或續借貸款時，需要經電郵向香港商業信貸資料庫索取企業信貸記錄；日後透過「商業數據通」與香港商業信貸資料庫連接，大大縮短有關程序的處理時間。

至於恒生銀行亦表示，已與QFPay HK（錢方香港）合作，透過「商業數據通」，以應用程式介面（API） 連接恒生及QFPay HK的數碼平台，讓恒生在企業同意下，可安全地擷取企業的商業數據，簡化融資評估及批核流程，為過萬間中小企商戶進一步提供更簡便及時的融資服務，令QFPay HK商戶成為香港首批中小企受惠於「商業數據通」帶來的便利。

恒生為QFPay HK商戶推出專享優惠，由即日起至12月31日，QFPay HK商戶可獲全額豁免貸款申請手續費。客戶毋須提供資產作抵押品，便可申請最高港幣200萬元無抵押分期貸款，還款期長達60個月。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

經濟 港元 新世界 香港金融管理局 恒生指數 香港 滙豐控股（00005） 金融 Fintech 銀行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iM定存攻略】港元12個月定存升至4.6厘
【iM定存攻略】港元12個月定存升至4.6厘
【美股焦點】蘋果官方宣布 設計總監漢基將離仼
【美股焦點】蘋果官方宣布 設計總監漢基將離仼
【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」
【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」
【宏觀術數@iM網欄】2023年預測 解讀癸卯年春牛圖
【宏觀術數@iM網欄】2023年預測 解讀癸卯年春牛圖
【MIRROR】姜濤主演《季前賽》周一首播 MIRROR演唱會意外後首現身宣傳 頭5集劇照逐格睇（超多圖）
【MIRROR】姜濤主演《季前賽》周一首播 MIRROR演唱會意外後首現身宣傳 頭5集劇照逐格睇（超多圖）
【晶片禁令】彭博：台積電已停向一中企供應先進晶片 以確保符合美國晶片法
【晶片禁令】彭博：台積電已停向一中企供應先進晶片 以確保符合美國晶片法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款