掌握最新資訊 拓展跨境商機 中銀香港建線上自貿區知識寶庫

在國家「雙循環」的新發展格局下，內地經濟快速復甦，加上自由貿易試驗區（自貿區）等開放政策措施的擴大落實，令內地市場的營商吸引力進一步增加。為協助企業及營商人士抓緊自貿區的發展機遇，有本地銀行特意推出線上「自貿區業務圖書館」，讓客戶可以隨時隨地獲得最新最快的跨境資訊，在開拓內地市場時事半功倍。

針對企業需要 提供自貿區最新資訊

為全面深化改革和擴大開放探索新途徑、累積新經驗，國家自2013年起先後建立多個自貿試驗區，建設佈局逐步完善，透過創新制度，在投資貿易自由化和便利化、金融服務實體經濟、政府職能轉變等領域進行了大膽探索，取得了顯著成效。不過，隨着自貿區及大灣區近年急速發展，相關政策亦不斷推陳出新，企業經營者在拓展內地市場時想維持競爭優勢，就必須掌握最新、最全面的政策資訊，以提升決策能力和表現。

爲協助有意在自貿區、大灣區開拓市場的客戶開展經營，中銀香港於去年推出線上「自貿區業務圖書館」，免費為客戶提供與自貿區、大灣區及人民幣國際化相關的政策制度、專題研究及業務資訊等。截至目前，有關資訊已達5,000多份，並將持續更新。

中銀香港交易銀行部助理總經理勞秉榮表示：「隨着內地貿易創新迅速發展，自貿區日漸發揮出『雙循環』紐帶的作用，促進了内地市場的高水平開放。中銀香港一直致力為各類客戶的跨境活動提供全方位支持，『自貿區業務圖書館』的推出及不斷升級，旨在通過一站式的線上跨境『知識寶庫』，協助企業和個人把握發展機遇，為客戶提供更優質的服務。」

優化升級 提升客戶使用體驗

隨着自貿區的發展持續變化，中銀香港「自貿區業務圖書館」的資訊亦與日俱增，為進一步提升客戶的使用體驗，讓他們能更快、更便捷地找到所需的資訊，中銀香港近期對圖書館進行了優化。

情境 1：如何避免多方搜索的煩惱，精準地獲得全面、專業的跨境資訊？

商業社會分秒必爭，儘管透過互聯網方式可以查找到各種跨境資訊，但客戶面對不同渠道發佈的資訊，還需花費大量時間及精力進一步篩選、分辨，如果能夠在第一時間精準獲取所需資料，自然能夠縮短決策時間，快人一步掌握先機，把節省下來的時間拓展其他業務。

作為首家對外全面發佈中銀香港自貿區、大灣區及人民幣國際化相關研究報告的網站平台，中銀香港線上「自貿區業務圖書館」滙集了各類跨境政策及研究報告，務求令圖書館成為客戶開拓內地市場的知識寶庫，可作爲客戶獲取專業跨境資訊的首選渠道。

客戶可透過中銀香港官方網站及企業移動銀行手機應用程式（iGTB Mobile），全天侯、24小時隨時隨地進入圖書館了解所需資訊，省時省力，方便快捷。

情境 2：怎樣可以在最快時間内獲得館内重要資訊及熱門話題？

為方便客戶閱覽所須的資訊，並及時掌握自貿區的最新動向，優化後的「自貿區業務圖書館」新設「館長推薦網頁」功能，透過當中的4大欄目，分門別類為客戶提供所須資訊和專家分析，方便客戶吸收資訊以外，亦培養他們的使用習慣。

1. 「館長推薦」 – 挑選較重要的國內政策及專題研究於首頁提示客戶，並設有館長說、重要政策、專題研究等3個部分。

2. 「中銀香港研究」 – 提供由熟悉自貿區、人民幣國際化和大灣區等領域的中銀香港金融研究院專家所發表的研究報告。

3. 「熱門政策」和「人氣閱讀榜」 – 根據閱讀量篩選人氣閱讀榜內的文章並推薦給客戶，讓客戶及時掌握熱門政策及話題。

如想了解更多詳情，可瀏覽：https://igtb.bochk.com/library_tc.html

一般條款：

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（特約）