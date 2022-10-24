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【歐元定存】歐元定存息最高1.5厘 花旗料歐央周四加息0.75厘

16:25 2022/10/24

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歐元定存息最高1.5厘

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歐洲央行將於本周四（10月27日）議息，花旗料連續兩個月加息0.75厘，但中銀香港 （02388） 預期只加0.5厘。歐央行巳於9月8日加息0.75厘，是自1999年歐元面世以來最大加幅。雖然中美兩大滙市專家對歐央行的加息幅度呈分歧，但卻一致看淡歐元。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，維持10月歐洲央行加息75點子，12月再加50點子，2023年初或進一步加息，最終令存款利率至少升至2.5厘。歐元兌美元的3個月預測暫時維持0.93，未來6至12個月料重上1.05。

港元定存最高息8.8厘 最後召集倒數7天【下一頁

此外，中銀香港私人銀行副總經理陳衞全回應本報查詢指，歐洲央行試圖在歐元區經濟陷入衰退前加息，以遏制處於數十年高位的通脹水平，預期將於本月的利率會議上加息0.5厘。但隨着衰退的憂慮增加，歐洲央行的加息步伐或開始放慢，使政策制定者面臨滯脹的困境。

陳衛全拆解，歐洲能源供應緊張，進一步加劇了歐洲的通脹，令歐洲經濟增速大幅放緩，歐元疲弱態勢愈見明顯。隨着烏克蘭局勢再度升級，歐洲深陷能源困境，能源危機愈演愈烈，再加上冬季臨近，歐洲經濟前景將面臨嚴峻挑戰，經濟衰退已難以避免。因此歐元兌港元低見7算，才有吸納價值作短線投資。

聯儲局擬放緩加息步伐，刺激歐元現滙反撲至約0.98，但市料弱勢暫難改。歐元今年最多累瀉逾兩成，幸而市面有4間大小銀行提供歐元定期存款息，包括發鈔行渣打香港 （02888） 等，賺息幫補蝕滙。舉大新 （02356） 為例，無論是7天至1年的短中長息，劃一在0.01厘。

另有兩行今天（10月24日）加息，華僑永亨旗下兩個月年息享1.2厘，3個月年息為1.28厘；另外，大眾銀行最近把1年期年息加0.2厘，新息率享1.5厘，為冠絕全城的息率。

短期操作方面，華僑永亨經濟師姜靜預期，未來兩周歐元兌美元的高低位介乎0.96至0.9899，兌港元的上落區間在7.55至7.77水平。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

大眾銀行 華僑永亨銀行 中銀香港（02388） 花旗銀行 加息 歐洲央行 歐元 外幣定期存款 定期存款

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