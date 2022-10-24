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【季績期】 第三季純利僅升0.7% 瑞信劈目標價近3成 洛陽鉬業股價大跌一成

股樓投資 16:22 2022/10/24

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洛陽鉬業（03993）公布第三季業績，股東淨利潤僅按年微升0.7%至11.6億元人民幣；惟扣除非經常性損益之純利約12.4億元人民幣，升1.4倍。績後遭瑞信唱淡，下調其目標價近3成，股價隨大市尋底，一度跌11.5%，低見2.38元，收報2.41元，仍大跌一成。

【大行報告】 安踏品牌上季零售金額錄中單位數增長 卻遭多間大行下調目標價 股價曾急插一成【見下頁

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截至今年9月底止，集團營業收入約407億元（人民幣，下同），跌2.5%；每股盈利為0.055元。至於今年首9個月，歸屬於母公司股東的淨利潤按年增加49.1%，至53.1億元；基本每股收益0.248元；營業收入1,324.7億元，按年升4.7%；扣除非經常性損益的淨利潤47億元，升1.5倍。

瑞信發表研究報告指，洛鉬第三季業績符合該行及市場預期，但將其明年盈利預測下調5%至68億元，反映調低銷量及銷售均價預測，至於今年及2024年盈測則維持不變。該行將其目標價由4.2港元大幅下調至3港元，維持「中性」投資評級。

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記者：郭秀慧

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港股 目標價 純利 每股盈利 洛陽鉬業（03993） 大行報告

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