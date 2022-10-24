英市區樓價飆升約1成 在家工作熱潮退減

受新冠肺炎疫情影響，英國等地企業早前推行在家工作政策，帶動偏遠地區樓價。有數據顯示，隨著在家工作熱潮退減，英國主要城市樓價上漲近1成，升幅較郊區物業大。有分析認為，隨著愈來愈多英國僱員重返辦公室，相關趨勢將會持續。

英國樓價按年升近14%至262萬 增長額超當地平均年薪 【下一頁】

英國最大按揭貸款機構Halifax最新數據顯示，自今年初以來，英國主要城市樓價已平均上漲9.2%，再度超越郊區的7.9%漲幅。分析認為，數據顯示疫情期間的城市與郊區樓價競賽結束。Halifax亦指，重返辦公室人數增加，是重現城市樓價漲幅較大趨勢出現的原因。

據悉，中部利茲市（Leeds）樓價飆升13.6%，是所有城市中漲幅最高。而臨近的北約克郡（North Yorkshire） 漲幅則僅得5.5%，曼徹城特市內現時房屋平均要價22.88萬英鎊（約203.4萬港元），自今年初已上漲11.5%。惟伯里市（Bury）漲幅僅錄1.3%。

英樓市13年增長料明年終結 強制徵收房屋或增加 【下一頁】

Halifax按揭總監Andrew Asaam表示，生活正逐漸恢復正常，在城市生活再度變得吸引，帶動需求增長。他同時指，全國各地都有證據顯示，大部分城市物業漲幅超越附近地區物業。

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責任編輯：李俊儀