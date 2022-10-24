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【著數優惠】玩手機遊戲參加咖啡優惠券大抽獎 周三起逾600間7CAFÉ 一連7日送出77,000杯即磨咖啡

理財智慧 16:54 2022/10/24

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由10月26日起，7-Eleven全線超過600間7CAFÉ，將引入100%雨林聯盟認證Arabica咖啡豆，並同時改用更環保的紙杯及杯蓋。此外，7CAFÉ亦同步推出全新「啡嚐雨林任務」有獎互動遊戲，將一連7日送出77,000杯由100%雨林聯盟認證咖啡豆沖製的7CAFÉ即磨咖啡。

【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

7CAFÉ全新互動小遊戲「啡嚐雨林任務」為期7日，玩家可於10月26日早上7時至11月1日晚上11時59分，透過活動網站 https://minigame.the7cafe.com/ 進入熱帶雨林參與「啡嚐雨林任務」，遊戲中玩家需要與7CAFÉ咖啡精靈Bullu合作，用精準的眼界及技巧根據與Gullu的距離將木頭車在正確位置按停，讓辛勞採摘咖啡豆員Gullu取得車上的7CAFÉ即磨咖啡來享用，挑戰成功者即可參與大抽獎，有機會贏取7CAFÉ免費即磨咖啡換領券或7CAFÉ 10元燕麥奶即磨咖啡優惠券乙張。

完成挑戰又成功抽中7CAFÉ免費即磨咖啡換領券的玩家，於登記香港或澳門手提電話號碼後，將在一個工作天內收到手提電話短訊 (SMS) 獲得7CAFÉ免費即磨咖啡換領券的連結；而抽中7CAFÉ 10元即磨咖啡優惠券的玩家，則可憑券於有效期内以10元優惠價購買7CAFÉ燕麥奶咖啡或其他口味咖啡。

 「啡嚐雨林任務」玩法

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責任編輯：嚴浩文

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