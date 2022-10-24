▲ 【商業數據通】滙豐：千萬元以下貸款申請將直接透過「商業數據通」取得信貸紀錄 新世界為首間發展商加入數據通

滙豐宣布，透過香港金管局的「商業數據通」平台，與香港商業信貸資料庫連接，加快及簡化中小企貸款審批流程，在金融科技領域上又創另一里程。香港商業信貸資料庫為貸款機構提供企業信貸記錄，涵蓋全年營業額1億港元或以下的非上市中小企，以及所有獨資及合夥公司。

滙豐：取得企業信貸紀錄過程將採用自動化審核

滙豐將於10月底與香港商業信貸資料庫連接，經客戶同意後，直接透過「商業數據通」取得企業信貸記錄，並應用於金額1000萬元以下的貸款申請，除了確保數據的準確性，過程更將採用自動化審核，以加快整個貸款流程。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，「商業數據通」協助中小企更方便及容易獲取銀行融資，推動香港普及金融發展，集團將繼續與不同類型的數據提供方合作，發展更多應用場景，為香港金融科技生態圈注入更強動力。

恒生透過「商業數據通」與QFPay HK平台連接

恒生銀行 （00011） 與QFPay HK（錢方香港）合作，透過金管局的數據基建「商業數據通」，以應用程式介面（API） 連接恒生及QFPay HK的數碼平台，讓恒生在企業同意下可安全地擷取企業的商業數據，簡化融資評估及批核流程，為超過1萬家中小企商戶進一步提供更簡便及時的融資服務，令QFPay HK商戶成為香港首批中小企受惠於「商業數據通」帶來的便利。

另外，新世界發展亦成為全港首間加入由金管局推動的新世代金融數據基建「商業數據通」的發展商。透過「商業數據通」，與集團有業務往來的公司、供應商及租戶等，其商業數據包括營業額、報價單等，將可在企業同意下與數據使用者（例如參與銀行）共享，讓銀行體系更有效發揮金融中介的作用，以協助企業特別是中小企拓展業務及融資需要，同時推動香港金融科技發展。

新世界大灣區生態圈為「商業數據通」提供更多商業數據源

新世界表示，集團可憑藉在香港以至粵港澳大灣區的龐大生態圈，如建築、零售、醫養、保險等範疇，為「商業數據通」提供更多商業數據源，使數據共享變得更安全有效且更具規模，引領金融科技於集團生態圈廣泛應用，期望達至三贏局面──有利支援中小企拓展業務、加強集團與中小企的合作關係，以及推動香港以至大灣區的金融科技發展。新世界強調，未來會繼續支持金管局推動金融科技發展的策略，豐富以數據為本的香港金融服務生態圈。

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編輯：陳韻妍