【商業數據通】滙豐：千萬元以下貸款申請將直接透過「商業數據通」取得信貸紀錄　中銀：風險評估更精準

▲ 【商業數據通】滙豐：千萬元以下貸款申請將直接透過「商業數據通」取得信貸紀錄 新世界為首間發展商加入數據通

銀行紛表示支持商業數據通項目，滙豐宣布，透過金管局「商業數據通」平台，與香港商業信貸資料庫連接，加快及簡化中小企貸款審批流程，在金融科技領域上又創另一里程。香港商業信貸資料庫為貸款機構提供企業信貸記錄，涵蓋全年營業額1億港元或以下的非上市中小企，以及所有獨資及合夥公司。

滙豐：取得企業信貸紀錄過程將採用自動化審核

滙豐將於10月底與香港商業信貸資料庫連接，經客戶同意後，直接透過「商業數據通」取得企業信貸記錄，並應用於金額1000萬元以下的貸款申請，除了確保數據的準確性，過程更將採用自動化審核，以加快整個貸款流程。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，「商業數據通」協助中小企更方便及容易獲取銀行融資，推動香港普及金融發展，集團將繼續與不同類型的數據提供方合作，發展更多應用場景，為香港金融科技生態圈注入更強動力。

中銀：進一步提升貸款審批效率

此外，中銀香港指，透過應用替代數據優化貸款審批，加大對中小企的支援。中銀香港工商金融部總經理謝小玲表示：「中銀香港一直積極參與『商業數據通』 的概念認證，並十分榮幸成為這項新世代金融數據基建的首批參與銀行。『商業數據通』有助更便捷取得及時、可靠的客戶商業數據及信貸資料，以掌握企業的最新營運狀況，進行更精準的風險評估，從而幫助紓緩中小企『融資難』的痛點。本行為首批成功通過『商業數據通』對接商業信貸資料庫的銀行，預計每年自動化查閱商業信貸資料逾萬筆，進一步提升貸款審批效率。」

為響應金管局推動替代數據的應用，中銀香港於今年 6 月推出「中銀收單商戶貸款計劃」，發揮集團優勢，利用 BoC Bill 電子交易數據作授信審批，簡化客戶貸款申請文件收集和提升審批效率。中銀香港會持續推動金融科技創新，透過提供多元化的數碼金融服務，包括 iGTB NET 及 iGTB MOBILE 一站式企業電子銀行服務、BoC Bill電子收款方案、ERP 雲服務—雲會計，以及最新推出企業流動應用程式「中銀商聚」 等，協助中小企加快數碼化轉型。

恒生透過「商業數據通」與QFPay HK平台連接

恒生銀行 （00011） 與QFPay HK（錢方香港）合作，透過金管局的數據基建「商業數據通」，以應用程式介面（API） 連接恒生及QFPay HK的數碼平台，讓恒生在企業同意下可安全地擷取企業的商業數據，簡化融資評估及批核流程，為超過1萬家中小企商戶進一步提供更簡便及時的融資服務，令QFPay HK商戶成為香港首批中小企受惠於「商業數據通」帶來的便利。

另外，新世界發展亦成為全港首間加入由金管局推動的新世代金融數據基建「商業數據通」的發展商。透過「商業數據通」，與集團有業務往來的公司、供應商及租戶等，其商業數據包括營業額、報價單等，將可在企業同意下與數據使用者（例如參與銀行）共享，讓銀行體系更有效發揮金融中介的作用，以協助企業特別是中小企拓展業務及融資需要，同時推動香港金融科技發展。

新世界大灣區生態圈為「商業數據通」提供更多商業數據源

新世界表示，集團可憑藉在香港以至粵港澳大灣區的龐大生態圈，如建築、零售、醫養、保險等範疇，為「商業數據通」提供更多商業數據源，使數據共享變得更安全有效且更具規模，引領金融科技於集團生態圈廣泛應用，期望達至三贏局面──有利支援中小企拓展業務、加強集團與中小企的合作關係，以及推動香港以至大灣區的金融科技發展。新世界強調，未來會繼續支持金管局推動金融科技發展的策略，豐富以數據為本的香港金融服務生態圈。

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編輯：陳韻妍