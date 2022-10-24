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【Google爭議】將宣傳歸類垃圾電郵　美國共和黨怒告Google

科技 16:30 2022/10/24

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Google旗下的Gmail近日因「垃圾郵件」過濾器，令Google遭美國共和黨起訴。

電郵服務商早在多年前推出「垃圾郵件」分類，以免用戶受宣傳或未經許可的郵件騷擾。但Google旗下的Gmail近日卻因「垃圾郵件」過濾器，令Google遭美國共和黨起訴。

【用戶私隱】Google遭德州司法部起訴　涉未經同意收集用戶生物特徵數據

據外媒《路透社》報道，美國共和黨全國委員會（RNC）上周五（21日）向Google提出起訴，指控Google在選舉籌款和社區建設的關鍵時刻，將數百萬封RNC的電郵歸入潛在捐助者和支持者的垃圾郵件文件夾，做法屬「歧視」。

RNC聲稱，相關的歧視行為已經持續了大約十個月。儘管RNC已盡最大努力與Google合作，但「每一個解釋都被駁斥了，每一個解決方案都失敗了」。由於Google拒絕進一步討論該問題，故認為Google是「由於RNC的政治派別和觀點，而限制其電郵訊息傳送」。

Google未有就事件作出回應，但Google發言人José Castañeda曾指出，Google不會根據政治派別而其過濾電郵，同時亦取得當局同意實施一項計劃，讓競選電子郵件更容易繞過垃圾郵件過濾器，強調Gmail的垃圾郵件過濾器反映了用戶的行為。

【Xbox手遊】微軟擬建Xbox手遊商店　挑戰蘋果、Google市場地位

【特朗普平台】Truth Social同意遵守內容審核政策　已於Google Play商店上架

責任編輯：殷凱怡

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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歧視 政治 選舉 電郵服務 廣告 美國共和黨 Google 美國 Gmail

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