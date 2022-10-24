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【港元定存】港元定存最高息8.8厘 最後召集倒數7天

15:48 2022/10/24

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東亞3個月港元定存享8.8厘年息，該高息王即將截止。

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轉眼間10月開始倒數，下周二（11月1日）已踏入11月，提醒好息族，市面不少高息港元定期存款臨近截止日期，例如集友旗下98天享3.5厘年息、168天的3.82厘年息，以及288天年息享3.98厘，推廣期至本周四（27日），額滿即止，該等存款計劃起存金額為20萬元，上限3000萬元，適合所有客戶的全新資金，需透過分行渠道開立。另外，東亞 （00023） 3個月享8.8厘年息，這冠絕全城的高息王將於下周一（31日）屆滿。

回顧上周，18間銀行齊加定存息後，今天（24日）暫有3間大小行還擊，包括一周兩連加的建行亞洲及恒生 （00011） ，交銀香港更連續6天加息，剛勁加半年期年息0.3厘至4.2厘；建行上調1年期息率0.1厘，新息率至4.4厘。恒生剛大升3個月年息0.5厘至3.2厘，跟特選客戶看齊；半年期年息則加0.3厘，報3.6厘，但維持特選客戶的3.8厘。

港元定存全城最高8.8厘 揭賺息不夠6厘多之謎【下一頁

專家指，港股慘遇黑色星期一，未到萬聖節已非常驚嚇，恒指今午急瀉逾千點，失守萬六關，散戶慌忙棄股逃生，湧入保本賺息的定期存款，遂令業界力搶避險游資。

論盡高息榜，7天短存年息以集友及恒生齊享6厘膺高息王，1個月年息是滙豐（HSBC）的5厘居首。中長息由富邦囊括榜首，因台資行於上周五（21日）在月結前「瘋狂搶錢」，驟加半年、9個月及1年期年息0.9厘，令半年期的新息率至4.4厘，9個月年息有4.5厘，1年息率享4.6厘。兩年年息以TOM集團有份的虛擬銀行、匯立（WeLab）的4.18厘稱王，成為首間虛銀加入4厘息陣營。

順帶一提，Eason粉絲注意，在匯立開立9個月GoSave 2.0定期存款，雖沒有存息，但即可免費獲取Eason演唱會門票最多兩張，存入12.8萬元可獲價值680元門票兩張，存16.8萬元獲980元兩張，剛已額滿，有關方面正擬加推。

市場關注政府仍有150億元iBond待售的承銷力，料勢要把過往兩厘的保證年回報顯著上調，才能增添吸引力。

專家提醒，縱使9月份本港通脹急升4.4%，創8年新高，但貪息族不宜奢望以浮息計的iBond回報會逾4厘，既因只是個別月份受低基數效應影響，再者，專家料今年全年CPI只升1.8%。

香港9月CPI按年升4.4%、8年以來最高【下一頁

上商研究部主管林俊泓今早回應本報查詢指，料今明兩年CPI只升1.8%及1.6%，2024年升2%。

大新銀行 （02356） 經濟研究及投資策略部認為， 9月份整體消費物價指數升至4.4%，與預期的4.3%相若，較8月明顯加快，主要由於去年9月公屋免租所致。若扣除此類一次性紓困措施，基本通脹按年升1.8%，升幅於8月份相同，與對上幾個月比較沒有大變化。能源價格高企，電力、燃氣及水費按年升幅保持在14.5%，連續四個月維持雙位數，但其他消費項目物價水平仍相對溫和，食品價格升幅維持3.8%。私人房屋租金按年下跌0.5%，未見明顯反彈，限制通脹上升幅度。

大新預料今年通脹會上升1.8%，國際能源價格仍處於偏高水平，本地電費、燃氣費用升幅或會維持高企一段時間，但私人租金回升速度緩慢，將繼續限制通脹上升步伐。此外，政府未來或繼續提供一次性紓困措施以減輕市民負擔，加上港元跟隨美元匯率高企，有助遏抑進口價格，因此本港通脹壓力相對其他主要經濟體仍會維持相當溫和。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

滙豐控股（00005） 港股 建行亞洲 恒生銀行（00011） 東亞銀行（00023） 集友銀行 港元定期存款 定期存款

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