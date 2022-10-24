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【中國經濟】中國第三季GDP按年增3.9%勝預期　ING：整體經濟復甦依然受防疫政策影響

宏觀解讀 15:47 2022/10/24

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【中國經濟】中國第三季GDP按年增3.9%勝預期　ING：整體經濟復甦依然受防疫政策影響

中國第三季GDP按年增長3.9%，勝市場預期，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈認為第三季GDP數據雖然勝過預期，但整體經濟復甦依然受防疫政策影響。

彭藹嬈表示，内地今年第三季GDP按年增長3.9%，高於市場預測的3.3%和第二季的0.4%。經濟增速回穩主要由於新冠疫情防疫措施在3月至5月上海封城後變得更加靈活。在所有行業中，信息和軟件業增長最快，按年增長7.9%，金融服務業按年增長4.2%。而房地產業受未完成項目幾乎暫停土地競投和新住宅開工影響，按年收縮4.2%。

她指，9月經濟活動數據反映局部復甦仍在繼續，主要由投資和工業生產復蘇步伐加快帶動。工業生產的增長受惠於港口減少停運，從而增加物流速度以及令供應鏈運作更加順暢。另外，9月零售業因一些住宅和購物區受隔離措施影響，導致復甦放緩，餐飲銷售按年收縮1.7%。現時防疫政策取決於確診個案的數量，帶來不確定性。這將持續影響就業市場，並且對零售業前景帶來負反饋效應。

她又提到，今次公布的9月份經濟數據反映即使防疫政策已經變得更加靈活，封城措施依然為已經受房地產危機影響的經濟帶來不確定性。這種不確定性會影響促進經濟增長政策的有效性。

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編輯：姚卓然

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經濟衰退 宏觀分析 中國市場 防疫措施 彭藹嬈 疫情 就業 經濟 GDP 上海

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