【消費著數】「崇光感謝祭」10.26舉行　中銀崇光Visa卡現金回贈高達10%　

「崇光百貨秋冬季感謝祭」將於10月26日至12月4日舉行，中銀崇光Visa卡客戶在感謝祭期間，憑卡在崇光百貨簽帳，可獨家專享高達10%現金回贈優惠。

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另外，中銀崇光Visa卡客戶於網上購物亦有優惠，凡於10月31日前於手機或網上簽帳累計滿3,000元，同時可享有「加碼狂賞BUY」額外6%現金回贈。

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「加碼狂賞BUY」推廣期由2022年9月1日至10月31日。客戶於推廣期內成功登記，並憑中銀信用卡透過流動支付(只包括 BoC Pay、雲閃付 App、AlipayHK、WeChat Pay HK、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 或 Huawei Pay)及網上所作之零售簽帳，每曆月累積滿3,000元或以上，可享 6% 現金回贈（現金回贈上限為300元）。

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