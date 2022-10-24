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【中概股】百勝中國會否由美國退市？　CEO：「兩邊一齊做」、對雙重上市首日入北水感驚喜

股市 16:35 2022/10/24

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百勝中國首席執行官屈翠容指，對轉為雙重上市首日即獲納入北水感到驚喜。

百勝中國 （09987） 轉為雙重上市已生效，問及會否從美國退市，百勝中國首席執行官屈翠容指，會「兩邊一齊做」，形容紐交所為良好及重要的交易平台，因當地國際投資者眾多，雙重上市將更方便投資者，以及有助增加流動性。她又稱對轉為雙重上市首日即獲納入北水感到驚喜。

據中央結算系統（CCASS）資料顯示，截至10月21日，百勝中國有約17.27%股份存入CCASS，於今年初為約9.4%股份。

此前有消息指，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）官員已港檢查中概股最近財年審計底稿，百勝中國為獲選公司之一。屈翠容指，歡迎與監管機構在審計上多作溝通，會密切關注進展，盡量配合，並做好業績。

港股持續下行，並跌至15000點水平，問及將來會否加大回購，屈翠容指，會視乎營運情況及現金流作綜合考慮，目前集團回購計劃穩定，今年上半年已回購了約4億美元，派息達1億美元，回饋股東達5億美元，為自由現金流的2倍。同時，集團獲得的24億美元股票回購授權仍有12億美元未行使，仍有回購空間。

有加價壓力　但不會以質量為成本的代價

業務方面，屈翠容指，內地消費者更審慎，形容目前宏觀下的生意不易做，集團多做了促銷，但亦更靈活，例如買一送一的優惠券由即時贈送轉為限期內使用等，故毛利率未有受到影響。她又指，第二季度集團食材成本有單位數的增長，承認有加價壓力，但集團盡力善用食材每一個部份製作產品，以控制成本，並強調質量不會成為成本的代價。

另外，屈翠容指，Lavazza已是集團第三大引擎，現時已有約70多間店，主要集中在一二綫城市。而Lavazza團隊相對較細，在新品推出上沒有定時間表，只要材料供應鏈預準好便能推出，例如近期推出的水牛乳清甜拿鐵，由於水牛奶產量較低，較難在肯德基銷售。

開店方面，相比租金、選址，她指，最大困難是店長的人選，因為店長要負責全店的營運，目前Lavazza門店的店長目前主要是來自肯德基及必勝客。百勝中國今年開店目標是1000至1200間，當中仍以肯德基佔多。

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編輯：袁諾曦

百勝中國（美：YUMC） 百勝中國－S（09987） 中國概念股 港股 股票

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