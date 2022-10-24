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【大行看法】安本金彪：內地推動自給自足和本地化變得越來越重要　2023年前景很大程度取決於經濟會否重新開放

宏觀解讀 15:34 2022/10/24

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【大行看法】安本金彪：內地推動自給自足和本地化變得越來越重要　2023年前景很大程度取決於經濟會否重新開放

市場一直關注內地的清零政策及經濟重新開放，安本亞洲股票投資總監金彪指，雖然新冠清零政策仍然存在，但目前仍有可能縮短入境人士的隔離時間，預計內地將逐步放寬疫情的限制，但這也取決於疫苗接種的進展，目前病例數字似乎得到控制，封城次數減少，而中國2023年的前景將在很大程度上取決於經濟會否重新開放，以及隨之而來的消費支出和國內需求的提振。

金彪指，短期前景仍保持謹慎，也關注美國最新對中國半導體出口禁令的進展，這將對半導體供應鏈產生一定影響，希望看到更加清晰的最新規則及其應用與解釋，同時預期在減碳方面的升級機械和提高能源效率方面進行更多投資，因此看好太陽能晶片生產商、組件製造商、電池和相關組件製造商、自動化相關公司以及專注於升級電網以實現可再生發展的公司。

強調經濟和增長仍然放在經濟政策的首位

「二十大」方面，金彪表示，國家主席習近平在講話對民企提出的若干建議，國企和民企之間平衡的經濟現狀將繼續保持，同時市場的運作被認為是在資源配置中起決定性角色，這些訊息普遍支持降低近期監管壓力，同時習近平在講話中還提出「科技自立自強」，強調經濟和增長仍然放在經濟政策的首位，同時安全、平等和自給自足的重要性亦被提升，在這種情況下，推動自給自足和本地化變得越來越重要，這可能會加速對可再生能源和國內半導體等領域的投資。

內地房地產行業仍然低迷，金彪認為，政府將繼續穩定和支持該行業，但值得注意的是，這些措施相當有地區性和針對性，尚未看到對整個行業的任何全面或廣泛的支持。

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編輯：陳韻妍

 

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