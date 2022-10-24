【廣告收益】蘋果明起於App Store增加廣告欄　中國地區除外

▲ 蘋果宣布，將於明日起，於App Store中正式增設廣告欄。

蘋果（Apple）早前預告，將會在各個自家應用程式中增設廣告欄，加強廣告推送功能。蘋果宣布，相關的廣告推送將於明日起，於App Store中正式實行。

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蘋果上周向全球開發者發電郵通知，除中國以外的地區，所有地區的App Store將於「Today」主頁面，以及每個應用程式頁面的底部，新增廣告欄位。由蘋果推薦的廣告內容，將配上背景底色，以作識別。

根據蘋果香港官網發布的文章指，廣吿可能會在App Store、Apple News 和「股市」中顯示。這些廣吿不會取用任何來自其應用程式的資料，但用戶在相關應用程式的使用痕跡，有可能會用作分析推送哪一廣告類別予該用戶。

分析使用記錄 提供相應廣告

如用戶在App Store和Apple News的搜尋和下載記錄，可能會用於向戶提供相關內容的廣吿。

在Apple News和「股市」中的廣吿，有部份則是根據用戶閲讀或關注的內容類別來提供，當中包括已啟用通知的出版商和已訂閲的出版類型。

蘋果強調，用戶的使用痕跡不會用於這些App以外提供的針對性廣吿，系統收集與用戶閲讀內容相關的資料會連繫到隨機識別碼，而非其Apple ID。

驅使開發者落廣告 或於其他自家App推出

法律專家Florian Mueller發推文稱，提供「你可能也喜歡」的廣告是「提高有效應用稅率的另一種手段」，可以驅使應用程式開發者在其頁面上購買廣告，以避免客戶被引離該頁面。

值得留意的是，外媒《彭博》曾於今年8月的報道指，蘋果未來將目前的廣告收入增加近兩倍，達到每年至少 100 億美元。除了App Store，蘋果計劃於明年在Apple Maps中，推出搜索結果廣告。

責任編輯：殷凱怡

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