領都四房業主明賺實蝕離場 創屋苑同類新低

買家入市態度審慎，業主需增加減價幅度吸客。將軍澳日出康城領都四房戶業主累減160萬沽售手頭單位，帳面微賺10萬，連使費實蝕離場。

中原伍錦基表示，日出康城領都1座中層LD室，實用面積976平方呎，屬四房戶，坐向東北方，享翠綠山景。單位於7月叫價1,170萬放盤，議價後減價160萬，以1,010萬元易手，創屋苑同類新低，造價重返2017年水平，實用呎價約10,348元。據了解，原業主於2017年3月以1,000萬購入單位，持貨5年易手，帳面賺10萬元離場，但計及佣金等使費恐倒蝕約47萬離場。

屋苑本月暫錄6宗成交，平均呎價10,881元，對比上月屋苑平均成交呎價約11,228元減少約3%。

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