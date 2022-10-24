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【金融科技】AlipayHK新增印尼匯款服務　料服務14萬印尼裔人士

商業 15:29 2022/10/24

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AlipayHK由2018年年中起，提供菲律賓匯款服務。（AlipayHK提供圖片）

AlipayHK宣布新增香港匯款至印尼服務，預料可以服務全香港約14萬印尼裔人士。

【商機】印尼咖啡品牌進軍國際 馬來西亞先開100間

由即日起，AlipayHK合資格用戶只需要在電子錢包內作簡單3步操作，即可快速匯款到印尼指定收款機構，包括5大當地電子錢包及印尼所有主要銀行，例如DANA、Gopay、OVO,、ShopeePay、LinkAja、BCA和BNI等，方便家人朋友收取款項。用戶亦可點擊「匯款記錄」，隨時查閱匯款進度。

逾半菲律賓裔人士使用AlipayHK匯款

除了印尼之外，AlipayHK亦由2018年年中起，提供菲律賓匯款服務。由於菲律賓社群是香港人口中最大的少數族裔，他們多以外籍家庭傭工身分到港，因此匯款回家鄉的需求極大。

據AlipayHK數據顯示，超過一半菲律賓裔人士每月都會使用AlipayHK匯款到菲律賓，每人每月平均匯款多達8次。以選擇菲律賓Gcash電子錢包方式收款為例，每年可為全港菲律賓用戶節省總共近千萬港元手續費。

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責任編輯：葉泳珊

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