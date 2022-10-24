【公關大娜移@iM網欄】大馬女神為港添頭彩 有利可圖人才自然來

天氣熱辣辣的大馬盛產索女，早前獲「獎門人」贈興生日一吻而人氣飆升的辣模峇菈、全城最紅、廣告至多的「真人版Nami」林明禎、還有Gin Lee、林宣妤、楊秀惠、李心潔⋯⋯都是身材樣貌兼備的可人兒。

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「東方荷里活」爛船尚有三分釘，吸引東南亞美女前來，選美、拍戲、賺廣告費，證明搵到錢、廣結（富）人網、打得響名堂，自然人才匯聚。林明禎從家鄉柔佛出發，在台北出道，如今選擇在香港住下，我城拿了頭彩，吐出一啖烏氣，開心的程度猶勝四年前周迅、湯唯、朗朗、雲迪透過優才計劃來港定居。

這半年以來，無論線上線下的輿論全在長他人志氣，滅自己威風，幾乎一面倒地唱好獅城，F1（一級方程式賽車）把十幾億美金搶走了、馬拉松賽放棄了我們，更不消提金融論壇、商貿展覽、美酒佳餚節⋯⋯統統鼓吹東風，移師到獅城搖威吶喊。往昔互相輝影的雙城故事，如今冠蓋滿獅城，香港不再飄香，斯人獨憔悴。

施政報告中特首大聲疾呼要搶人、爭企業、吸資金，本港輸入人才計劃過去幾年吸得最多的不是東南亞或葡萄牙，而是南來的「新香港人」，由五年前約兩成，激增至上半年的逾五成三。騰訊網闡述「為甚麼很多大陸朋友喜歡去香港發展」：人工高於內地、食品安全、氣候舒適、名校教育、特區護照獲多國免簽，成為吸引他們來港的要素。

個別原因更令人噴飯：為不用做人臉識別可以開房而「暗爽」 ；讚賞港人平均質素好，「sorry」和「唔該」掛在嘴邊，坐東鐵頭等不會「逃票」；大專院校圖書館藏書豐富；令港漂們忍不住撰文頌揚。細細粒的明禎鍾情香港，十居其九看中這片彈丸之地藴藏揚名立萬的機會。眾多的內地生亦視香港為跳板，港大中大科大之後，下一步走向歐美長春藤名校。

那管他是人才、優才，還扮高才，均抱持過客的心態，「有著數」就來港住住，談的不是真愛，但這又何妨？離開是遲早、預料中事，東方之珠毋需妄自菲薄，只要保持生機勃勃、風情萬種，「門常開、馬照跑、舞照跳」，五湖四海的游子自然會紛至沓來，膜拜石榴裙下。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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