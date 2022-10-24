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IMF警告歐洲恐深陷衰退風險 俄烏戰爭加通脹威脅

環球經濟金融 15:30 2022/10/24

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歐洲多國深受高通脹及俄烏戰爭等因素，經濟面臨衰退風險。國際貨幣組織（IMF）警告，因能源價格高企及生活成本上漲，歐洲可能進一步陷入經濟衰退風險。IMF指出，歐洲政府提出的新措施只足夠抵銷部分危機。

英調查指9成人為慳錢遲開暖氣 近半人指能源費加幅最大 【下一頁】

IMF周日（23日）公布的歐洲地區經濟前景報告中指出，歐洲經濟前景持續暗淡，經濟增長明顯放緩，同時通脹持續上升。IMF預計，歐洲地區先進經濟體在2023年經濟增長降低至0.6%。除俄烏戰爭相關國家與土耳其外，歐洲發展中經濟體明年經濟增長亦降至1.7%。

IMF早前亦預期，德國與意大利將在明年起進入經濟衰退，成為全球首批陷入經濟衰退的先進經濟體。

英倫銀行劃清界線 稱事前無份商討迷你預算案 【下一頁】

IMF指出，歐洲現時面臨最大經濟風險為能源供應問題。若歐洲今年出現超越預期的寒冷天氣，可能導致能源短缺及推行配給措施，加深經濟打擊。而且，歐洲通脹可能維持更長時間，甚至再創新高，加上社會緊張局勢惡化，加劇生活成本上升。

因此，IMF促請歐洲各央行持續加息，先進經濟體加息進度更應該加快。IMF亦希望向國政府能在打擊通脹及支持弱勢家庭與企業度過能源危機之間取得良好平衡，任何援助措施亦應鼓勵減少電力及天然氣消耗。

另外，IMF亦建議政府在與工會協商薪資調整時，可考慮以一次性獎金滿足工人要求，加以控制薪酬上漲幅度。

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責任編輯：吳漢培

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