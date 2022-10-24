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【多圖】帝御‧星濤現樓三房示位陪你睇 簡約風格展現樸實生活感

股樓投資 14:51 2022/10/24

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帝國集團及香港小輪(00050)屯門青山公路帝御‧星濤，今日開放一個現樓示範單位，為1座9樓2室，實用面積817平方呎，採3房1套間隔，單位設計以THE HOLIDAY HOME為概念，以簡約及素凈風格，呈現出樸實而舒服的極簡生活感。單位中運用大量木元素，家具軟裝部分以簡約線條為主，使整體看起來更整齊。

單位間隔四正實用，配合層與層之間高度達約3.3米，寬裕空間為設計帶來更大的發揮機會。客飯廳以米色、奶白色及原木色為主，色調柔和舒適。主人房附設浴室，並相連工作平台，空間寬敞方正，特設三邊落床，更特別預留大量收納空間，設計貼心。單位採用梗廚設計，長型廚房設有三邊工作枱面，並配置多項國際著名品牌設備。

1座9樓2室

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帝御系列至今共賣出1749伙，即逾98%單位，平均成交呎價約15,489元，平均成交價約494.87萬，累積套現逾86億。

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 帝御‧星濤 屯門 帝國集團 香港小輪

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