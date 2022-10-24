小龍馬藝術館  隆重開幕  推動青少年與兒童文化藝術發展與共融

「小龍馬慈善基金」（下稱: 基金會） 在2022年初成立，基金會於短短成立的數月，舉辦了越十場大型小龍馬展覽及快閃展覽活動，於香港各區共展出逾千隻小龍馬，除了得到香港賽馬會鼎力支持外，基金會更與多個慈善機構及辦學團體合作，盡顯藝術無分界別，活動遍佈18區，促進社會共融，為需要不同適切關注和關懷的兒童和青少年（如自閉症、患身體殘疾、癌症和精神病）注入正能量，將笑容與快樂帶給這班未來的主人翁。

基金會於今年十月更進一步推動青少年與兒童的文化藝術發展和正能量，得到香港賽馬會支持與海洋公園水上樂園贊助場地，成功設立全新近五千呎的小龍馬藝術館。為慶祝藝術館開幕，大會於今天, 2022年10月22(星期六) 舉行簡單而隆重的開幕禮，當日更邀請到香港賽馬會行政總裁 應家柏先生，海洋公園主席 龐建貽先生, 海洋公園行政總裁 黃嗣輝先生，小龍馬慈善基金創會主席 馬興文先生，小龍馬慈善基金創會副主席 莊家豐先生 和 小龍馬慈善基金創會副主席 羅志豪先生一同與為巨形小龍馬即席添上幸運色彩，同賀藝術館開幕。同時象徵著三大機構對實踐社區共融的貢獻 ，以及致力為推動青少年與兒童的文化藝術發展和推廣正能量的努力。當日大會更邀請得到五大慈善團體(東華三院、保良局、仁愛堂、九龍樂善堂以及博愛醫院)的總理與理事到場支持， 與60位兒童/青年到場創作屬於自己的守護天使小龍馬，同場更邀的多位名人明星一同發揮藝術創作，實踐共融。藝術館將於2022年第四季開放，供入場人士參觀。

▲ 右起 小龍馬慈善基金創會主席 馬興文先生, 香港賽馬會行政總裁 應家柏先生, 香港賽馬會市場策略及品牌事務執行總監甄康民先生和 海洋公園行政總裁 黃嗣輝先生

▲ 左四起- 小龍馬慈善基金創會副主席 莊家豐先生, 香港賽馬會行政總裁 應家柏先生,小龍馬慈善基金創會主席 馬興文先生, 香港賽馬會會員、市場策略及品牌事務執行總監甄康民先生, SDGs專員, 小龍馬慈善基金創會副主席 羅志豪先生, 和 海洋公園水上樂園執行總監余柏逸先生

小龍馬展覽區

小龍馬藝術館以多個不同主題的小龍馬展覽區組成，並展出不同主題的小龍馬，當中包括基金會早前舉辦的藝術活動中孩子們所繪畫的小龍馬，不同明星和名人創作的小龍馬，包括方力申，李燦森與女兒，謝雪心，周家蔚，米雪以及李隆基等等，以及基金會主席藝術家馬興文先生於較早前以不同主題創作的小龍馬和相關作品。藝術館更增設夜光區並展出具特色的夜光小龍馬。

體驗與培訓

展館包括多個 藝術體驗與培訓的主題區，旨在為受惠的兒童及青少年提供全方位視覺與文化藝術學習和交流的機會。展覽館更加入課室以供基金會第二階段的線上VR藝術課程之用，將小龍馬的正能量傳揚到更多受眾，所有的孩子可以在線上學習藝術，啓發少兒的跨界性思維。小龍馬慈善基金創會主席 馬興文先生表示 : 「小龍馬藝術館旨在用藝術將大家聚在一起，以共融的心聯結香港社會，為下一代的孩子們傳承更多的藝術技能，同時也提升他們自身的社會價值。」

「SDG World Records」計劃

為實踐聯合國提出17個可持續發展目標（SDGs），「小龍馬慈善基金」加入「SDG World Records」計劃並以「目標10：減少不平等」為活動目標，透過今次開幕活動, 邀請來自不同界別同時需要適切關注的孩子一同為DC小龍馬填上色彩的藝術活動，展示屬於每一個孩子的最勇敢的故事。 在小龍馬藝術館開幕活動中，SDGs官方裁判見證和表揚基金會致力推動 SDG World Record 並獲頒証書。小龍馬慈善基金創會副主席 莊家豐先生 和 小龍馬慈善基金創會副主席 羅志豪先生分享到: 「是次國際性的表揚，是一次對基金會的一大肯定。證明基金會致力推動GIVE TOUCH SHARE LOVE, 社會共融, 龍馬合一, 是攜手創建大愛共融社會的一大正確的可持續發展方向。」

小龍馬背後意義

龍在天，馬在地，龍代表中華民族馬代表世界。他是中西方共融的仁愛，他的名字叫Drago Cavallo小龍馬。小龍馬的使命是Give Touch Share Love 給予藝術色彩和愛度並帶給小朋友光明與希望。

有關 小龍馬慈善基金

「小龍馬慈善基金」於 2022 年成立, 宗旨為 Give Touch Share Love。Drago Cavallo ( 簡稱 DC 小龍 馬) 象徵著自強不息的進取精神，也是龍馬精神 。機構旨在透過藝術活動，以及化身為守護天使的小 龍馬，為需要不同適切關注和關懷的的兒童如自閉症、患身體殘疾、癌症和精神病兒童及青少年注入 正能量，將笑容與快樂帶給這班未來的主人翁。

▲ 「小龍馬藝術館」在海洋公園水上樂園的開幕禮不但得到香港賽馬會行政總裁 應家柏先生，海洋公園主席 龐建貽先生, 海洋公園行政總裁 黃嗣輝先生，小龍馬慈善基金創會主席 馬興文先生，小龍馬慈善基金創會副主席 莊家豐先生 和 小龍馬慈善基金創會副主席 羅志豪先生到場支持。大會更邀請得 名人明星 伍詠薇, 詹瑞文, 馮皓揚, 張玉珊, 彭健生和周家蔚 出席同賀基金會的大日子。

(特約)