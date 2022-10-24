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TikTok熱潮不再？美國青年改玩一App成下載榜首

環球社會熱點 15:05 2022/10/24

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社交應用程式深受青少年歡迎，TikTok等平台近年在外國崛起。最近卻有另一個平台撃敗熱門社交媒體BeReal及TikTok等，成為美國蘋果App Store下載排行榜首。名為「Gas」的新應用程式其中一大功能，讓用戶可通過投票向朋友及同學發送匿名讚美。

Taylor Swift新歌歌詞別有玄機？歌迷估暗示秘密流產 【下一頁】

一款開發予高中生使用的社交應用程式Gas，最近力壓BeReal及TikTok，成為美國App Store最多人下載的程式。Gas名字取自00後流行語句「給某人加油」（gassing someone up），顧名思義是讚賞他人。

用戶只要將位置及聯絡人資訊同步至應用程式，然後設定一系列問題，與朋友互相進行投票，如果勝出投票就會收到「火焰」。

    點擊圖片放大
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俄脫衣舞俱樂部為徵召兵免費表演 背後有一心酸原因 【下一頁】

Gas開發者指，程式鼓勵用戶之間透過匿名投票，向心儀或欣賞的人發送讚美。開發者稱Gas與過往匿名社交程式不一樣，Gas用戶只能對預設的讚美說話進行投票，沒有直接信息傳遞。

開發者表示，Gas目的是為用戶創造「懂得自我欣賞的環境」，讓他們得知身邊一直有人愛護及尊重自己。據悉，目前Gas僅在美國12個州推出，未來計劃推廣到全世界。

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責任編輯：郭麗明

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