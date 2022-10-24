【萬聖節】Lego用逾2萬積木　砌鬼屋外型電競電腦

▲ Lego用逾2萬積木砌出鬼屋外型電競電腦。

臨近萬聖節，樂高（Lego）發揮創意，將萬聖節元素、樂高積木與電腦主機結合，打造出鬼屋造型的電競電腦。

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樂高今日（24日）在Twitter上發布最新影片，分享了一個由逾2萬塊樂高積木組成、與別不同的鬼屋作品。打開鬼屋內部，除了有符合萬聖節主題的裝飾、女巫和鬼怪造型的樂高人偶外，更內置各個電腦零件。

樂高表示，鬼屋內有一個RTX 3090、英特爾（Intel） i9 12900KF處理器、一個可以顯示電腦性能的屏幕，以及一個定制的開環水冷系統，可以支援用家玩電玩系列《末日之戰（ Crysis）》。

雖然樂高刻意將鬼屋聳立在遊戲椅和三重屏幕設置旁，營造一種型格收藏的氛圍，令網民大呼「想要」，但樂高亦在帖文中強調，該鬼屋外型的電競電腦僅為應萬聖節而製作。

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責任編輯：殷凱怡

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