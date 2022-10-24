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拜登將打二價新冠疫苗 呼籲美國民眾接種

環球社會熱點 14:30 2022/10/24

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美國總統拜登年中時一度確診新冠肺炎，當時他已接種4劑疫苗。美國白宮周日（23日）表示，拜登將接種二價新冠疫苗。美國當局同時敦促更多民眾接種最新款疫苗，並透露目前已有2,000萬人已接種新版疫苗。

拜登即將80歲生日 承認選民憂慮年齡合理 【下一頁】

美國白宮發言人穆尼奧斯（Kevin Munoz）周日（23日）發出電郵表示，拜登（Joe Biden）將於周二（25日）接種新款的二價疫苗，並敦促更多美國民眾接種。

白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）上周四（20日）表示，美國已有2,000萬人接種新款疫苗，但仍未足夠。她強調當局需每個人更加努力，盡快接種新版疫苗。

美國輝瑞疫苗售價料劇增近4倍 每劑最低逾850元 【下一頁】

美國疾控中心（CDC）上周表示，此前一周已有450萬美國人接種新版疫苗，錄得秋季疫苗接種計劃最大單周增幅，按周增約4成。美國於上月起開打新版疫苗，可對抗原始版本及Omicron亞變種BA.4及BA.5病毒。

拜登7月時首次確診新冠肺炎，結束隔離3日後出現反彈，檢測再度呈陽性反應。拜登醫生當時指，由於他已接種加強劑，僅出現輕微病徵。拜登去年1月就職總統前已接種兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗，同年9月及今年3月分別接種兩劑加強劑。

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責任編輯：李俊儀

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