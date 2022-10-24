【港股風暴】港股午後跌幅擴大 恒指曾跌逾1000點 創13年來新低

雖然美股上周五（21日）狂升748點，但港股今日（24日）未能承接餘威，恒生指數今早低開317點報15894點，失守16000大關，初段微輕彈至全日位15993點後，急速向下滑，半日跌809點報15401點。午後歸來港股跌勢顯著加劇，恒生指數最多曾跌1,069點，低見15142點，再創13年來新低，截至2時15分，恒指新報15311點，跌899點或5.6%，成交額1,147億元。

港股不同板塊股份表現：

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科技股成跌市重災區，截至2時15分，騰訊（00700）報210元，跌9.8%；阿里巴巴（09988）報61.7元，跌11.3%；美團（03690）報121.3元，跌14.3%。

據《路透社》引述律師及銀行界IPO相關人士報道，美國納斯達克已經剎停至少4家小型中國公司的上市準備工作，並同時調查這類上市後股價暴升暴跌等現象。中概股亦暴瀉，快手（01024）報35.85元，跌10.4%；嗶哩嗶哩（09626）報74.6元，跌11.9%；百度（09888）報79.45元，跌11.5%。

銀行股表現相對硬淨，跌幅較輕微，明日將公布第三季業績之滙豐控股（00005）報41.55元，冇升跌；恒生銀行（00011）報115元，跌3.2%；建設銀行（00939）報4.36元，跌3.5%；工商銀行（03988）報3.6元，跌3.2%。

內房股繼續弱勢，中海外（00688）報18.56元，跌9.2%；華潤置地（01109）報28.5元，跌8.5%；龍湖集團（00960）及碧桂園（02007）分別跌13.1%及9.8%。

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記者：李兆明