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【恒指大跌】恒生指數跌逾1000點、外資恐慌式A股撤資179億人幣創新高　狂沽白酒股、茅台個股走資44億

股市 17:55 2022/10/24

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【恒指大跌】恒生指數跌逾1000點、南北向資金流相逆　外資從A股撤逾179億人幣創新高

恒生指數今日表現差絕亞太區主要股市，全日跌1030點或6.4%，國指跌7.3%，科指更跌逾9%，遠遜於亞洲區內其他市場。恒指大跌市下，滬深港通跨境流量大為不同。「北水」從港股通淨買入逾64.5億港元港股；外資則從滬股通、深股通淨賣出逾179.12億元人民幣，為滬深港通開通以來單日走資紀錄。

北向交易歷來走資額最高交易日

交易日 買入成交額（億） 賣出成交額（億） 淨走資額（億）
2022年10月24日 512.7 691.8 -179.1
2020年7月14日 754.1 928.0 -173.8
2020年7月24日 735.6 899.2 -163.6
2022年3月15日 578.5 738.7 -160.2
2020年3月13日 424.8 572.1 -147.3
貨幣單位：人民幣

若以買入賣出成交額計，今日滬股通、深股通成交未算非常突出，僅為年內第24多。北向交易全日買入金額512.7億，賣出691.8億元人民幣。

南向交易方面，北水全日經港股通買入240.97億港元，賣出176.44億港元。

白酒股成撤資重災、茅台急走逾40億　十大成交股非清一色走資

以個股計，白酒股成為外資沽貨重倉，貴州茅台（滬：600519）走資43.67億元（人民幣，下同），全日買入成交18.29億、賣出成交61.87億。外資從五糧液（深：000858）走資5.90億元、山西汾酒（滬：600809）走資1.01億元，瀘州老窖（000568）則吸資1420萬元，買入成交5.93億、賣出成交5.79億。

其他熱門成交A股方面，寧德時代（深：300750）走資9.74億元，買入成交5.26億、賣出15億元。

在滬股通、深股通十大股份股上，邁瑞醫療（深：300760）、天齊鋰業（深：002466）、立訊精密（深：002475）都錄得外資資金淨流入。

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編輯：麥德銘

港股 滬股通 深股通 港股通 深港通 滬港通

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