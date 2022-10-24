▲ 【恒指大跌】恒生指數跌逾1000點、南北向資金流相逆 外資從A股撤逾179億人幣創新高

恒生指數今日表現差絕亞太區主要股市，全日跌1030點或6.4%，國指跌7.3%，科指更跌逾9%，遠遜於亞洲區內其他市場。恒指大跌市下，滬深港通跨境流量大為不同。「北水」從港股通淨買入逾64.5億港元港股；外資則從滬股通、深股通淨賣出逾179.12億元人民幣，為滬深港通開通以來單日走資紀錄。

北向交易歷來走資額最高交易日

交易日 買入成交額（億） 賣出成交額（億） 淨走資額（億） 2022年10月24日 512.7 691.8 -179.1 2020年7月14日 754.1 928.0 -173.8 2020年7月24日 735.6 899.2 -163.6 2022年3月15日 578.5 738.7 -160.2 2020年3月13日 424.8 572.1 -147.3 貨幣單位：人民幣

若以買入賣出成交額計，今日滬股通、深股通成交未算非常突出，僅為年內第24多。北向交易全日買入金額512.7億，賣出691.8億元人民幣。

南向交易方面，北水全日經港股通買入240.97億港元，賣出176.44億港元。

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編輯：麥德銘