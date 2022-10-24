【恒指大跌】恒生指數跌逾1000點、南北向資金流相逆　外資從A股撤逾179億人幣創新高

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【港股市況】恒指大跌1030點、科指跌逾9% ATM挫逾一成 長建逆市升逾4%、滙豐升逾1%（不斷更新）
恒生指數今日表現差絕亞太區主要股市，全日跌1030點或6.4%，國指跌7.3%，科指更跌逾9%，遠遜於亞洲區內其他市場。恒指大跌市下，滬深港通跨境流量大為不同。「北水」從港股通淨買入逾64.5億港元港股；外資則從滬股通、深股通淨賣出逾179.12億元人民幣，為滬深港通開通以來單日走資紀錄。
|交易日
|買入成交額（億）
|賣出成交額（億）
|淨走資額（億）
|2022年10月24日
|512.7
|691.8
|-179.1
|2020年7月14日
|754.1
|928.0
|-173.8
|2020年7月24日
|735.6
|899.2
|-163.6
|2022年3月15日
|578.5
|738.7
|-160.2
|2020年3月13日
|424.8
|572.1
|-147.3
|貨幣單位：人民幣
若以買入賣出成交額計，今日滬股通、深股通成交未算非常突出，僅為年內第24多。北向交易全日買入金額512.7億，賣出691.8億元人民幣。
南向交易方面，北水全日經港股通買入240.97億港元，賣出176.44億港元。
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編輯：麥德銘