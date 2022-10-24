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【職場調查】應屆畢業生最多人想投身IT行業 7成僱主願出逾16K請畢業生 4成人欲離港工作或進修

理財智慧 15:32 2022/10/24

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新冠肺炎疫情影響持續，畢業生面對就業市場依然充滿挑戰。本港大型求職平台CTgoodjobs在本年7月透過網上問卷形式，進行了《2022年畢業生薪酬及就業調查》。調查發現，71%受訪企業願意在6個月內聘請畢業生， 願意支付的平均月薪為16,457元；而畢業生期望平均月薪為20,749元，雙方期望落差高達4,000元。

【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

勞資雙方對員工福利存在分歧

僱主與畢業生之間除了在期望薪酬有分歧，在員工福利方面亦存在期望落差。畢業生最希望獲得的福利是津貼（如進修、交通、午膳、健身等），佔 58.9%，其次是基本醫療福利（包括中西醫門診、住院保障），佔 53%，亦有接近4成人（39.6%）希望享受四天工作周；而僱主認為最吸引畢業生的福利是年終獎金（71.3%），第二則是基本醫療福利（62.6%）。

IT行業最受畢業生歡迎

根據調查數據，最多受訪畢業生打算投身「資訊科技/電子商務」（IT）行業，比率達11.4%，不論商學院、工程學院、理學院畢業生對相關行業皆感興趣，其次是「建造/工程/建築」行業（9.4%）。

香港經濟日報集團執行董事兼公司秘書及財務主管王清（Vivienne Wong）認為，IT行業正在擴展以迎接大數據年代，幾乎所有行業正爭奪擅長於科技專業人才，有不少新興職位如人工智能專家（AI Specialist）、雲端工程師（Cloud Engineer）等出現，可見資訊科技人才不愁出路。「多個行業均受疫情影響，惟獨IT行業一支獨秀，不受外圍市場影響。根據CTgoodjobs的薪金搜查數據顯示，IT人才在疫情期間轉工，仍有5至15%的加薪幅度。而且全球都非常重視IT行業發展，對人才的需求有增無減，故此各科畢業生都有意加入IT行業，為自己的職涯作最好的打算。」

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問卷調查詳情

CTgoodjobs《2022 年畢業生薪酬及就業調查》

調查日期：2022年7月

樣本數量：畢業生問卷共202份；僱主問卷共162份數據收集方法：以網上問卷形式訪問，對象主要為來自23個行業的僱主、來自本地11間大學和其他大專院校的畢業生。綜合調查結果由CTHR研究小組負責整理。

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責任編輯：嚴浩文

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