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【日圓匯價】日本疑似再干預匯市、財相拒評　日圓短暫重返145後退守「底線」、兌港元5.24算

宏觀解讀 15:44 2022/10/24

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【日圓匯價】日本疑似再干預匯市　

日本政府疑似連續兩個交易日干預匯市，於香港時間周一（24日）早上約7時30分，日圓兌美元匯價觸及149.71，再次靠近上周疑似入市位150邊緣，其後日圓匯價10分鐘內走強至145.46。截至下午3時30分，日圓兌美元匯價一直穩守在149水平，或顯示日本政府持續抵禦日圓沽盤，並以149為防守線。

日圓滙價上周五一度跌至151.95水平，但晚上一口氣重上146，市場消息傳出日本政府再度入市干預。

至香港時間下午3時38分，每美元相當於149.18美元，即日圓日內貶值1%。以港元計價，每百日圓最新報5.24港元。

日圓今早匯價一舉從149修復至145水平，但隨後再度退守

日本財相：不評論外匯問題

日本財務大臣鈴木俊一周一表示，不會就外匯問題發表評論。據外電報道指，日本政府在最新刺激經濟草案中提及，日本政府和日本央行會在政策組合密切合作，互相分享對經濟的理解，日本政府預計日本央行會關注市場波動影響。

日本政府官員近期屢次表達對日圓急速貶值的影響，而全球央行以加息對抗通脹之際，日本央行堅持超寬鬆貨幣政策，成為日圓年內匯率大跌的主因之一。

【石Sir一周前瞻及異動股】太古A、招金礦業、中海油田服務

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編輯：麥德銘

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