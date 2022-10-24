大韓航空客機衝出宿霧機場跑道 奇蹟降落無人傷

南韓大韓航空一架的A330客機周日（23日）晚在菲律賓宿霧機場降落時衝出跑道，飛機嚴重受損。大韓航空公司證實機上173名人員全數無恙，並就事件向民眾致歉。大韓航空表示正與菲律賓政府合作，調查事故原因。

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大韓航空周一（24日）發聲明指，涉事航班為航班KE631，原定周日從首爾仁川飛往菲律賓宿霧機場。受當地惡劣天氣影響，客機兩度降落但失敗。客機於晚上11時07分嘗試第3次降落，卻失速衝出跑道，造成輪胎及機身部分受損。

大韓航空稱，11名機組人員及162名乘客全數無恙，已安排乘客入住當地3間酒店，正尋找替代航班。

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大韓航空社長Woo Kee-hong在官網向公眾致歉，稱將與當地航空部門及政府緊密合作，徹底調查以事故原因。南韓國土部已成立事故處理本部，與航空鐵路事故調查委員會將派遣專員赴現場參與調查。

外媒拍攝的照片顯示，客機機頭下半部嚴重受損，前起落架倒塌。由事故影響，宿霧機場暫時關閉跑道，所有國內和國際航班被取消，直至另行通知。

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責任編輯：郭麗明