德氣候分子向莫內名畫潑薯蓉 抗議大眾漠視氣候問題

全球各地氣候分子近來多次發起示威,抗議各國阻止氣候變化不力。德國兩名氣候人士日前在波茨坦一間博物館內,向法國畫家莫內的名畫潑薯蓉,作為最新一次氣候抗議行動,希望喚起民眾關注氣候問題。

兩名來自德國氣候關注團體「最後一代」(Letze Generation)的成員周日(23日)身披橙色背心,在波茨坦(Potsdam)Barberini博物館的莫內(Claude Monet)名畫「乾草堆」(Les Meules)潑灑薯蓉,並把單手黏貼在牆上,抗議大眾漠視氣候問題。

最後一代在社交平台Twitter發言,稱行動為喚醒民眾關注氣候災難,指民眾在挨餓﹑受冰冷天氣之苦及正在死亡,稱全球正面臨氣候災難,而大家只關心潑在名畫上的蕃茄湯或薯蓉。他們指大眾如果不為食物供應奮鬥,名畫根本一文不值。

文中更稱,團體最害怕不是名畫受損,而是科學家指2050年時大眾沒有足夠食物維生。他們呼籲大眾停止扮演一切維持正常,開始正視糧食及氣候問題。

We make this #Monet the stage and the public the audience.



If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:



Then we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ