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德氣候分子向莫內名畫潑薯蓉 抗議大眾漠視氣候問題

環球社會熱點 14:20 2022/10/24

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全球各地氣候分子近來多次發起示威，抗議各國阻止氣候變化不力。德國兩名氣候人士日前在波茨坦一間博物館內，向法國畫家莫內的名畫潑薯蓉，作為最新一次氣候抗議行動，希望喚起民眾關注氣候問題。

英氣候示威者阻路36小時被捕 遭控串謀危害公眾 【下一頁】

兩名來自德國氣候關注團體「最後一代」（Letze Generation）的成員周日（23日）身披橙色背心，在波茨坦（Potsdam）Barberini博物館的莫內（Claude Monet）名畫「乾草堆」（Les Meules）潑灑薯蓉，並把單手黏貼在牆上，抗議大眾漠視氣候問題。

最後一代在社交平台Twitter發言，稱行動為喚醒民眾關注氣候災難，指民眾在挨餓﹑受冰冷天氣之苦及正在死亡，稱全球正面臨氣候災難，而大家只關心潑在名畫上的蕃茄湯或薯蓉。他們指大眾如果不為食物供應奮鬥，名畫根本一文不值。

文中更稱，團體最害怕不是名畫受損，而是科學家指2050年時大眾沒有足夠食物維生。他們呼籲大眾停止扮演一切維持正常，開始正視糧食及氣候問題。

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環保少女望世人為氣候問題付出 「年輕社運人士負擔太多」 【下一頁】

博物館發言人表示，「乾草堆」設有玻璃保護，檢查後認為畫作無受損。發言人指警方事後迅速到場，二人貼在牆上的手亦輕易被處理。「乾草堆」在2019年拍賣，以1.1億美元成交（約8.63億港元）。

氣候分子近來在歐洲發起多次示威，針對各大藝術品或不同大場合作抗議活動。英國倫敦國家藝術館的荷蘭畫家梵高（Vincent Willem van Gogh）畫作「向日葵」（Sunflowers），上周被人潑蕃茄湯。

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責任編輯：吳漢培

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