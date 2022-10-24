【會議展覽業】14億元新計劃擬於明年7月推出　原有計劃已資助4.67億

▲ 施政報告提到為期3年的14億元新計劃，將於明年7月1日推出。（資料圖片）

疫情下以往在香港舉行的國際展覽，不少亦需取消、延期，甚至移師到其他地方舉行。「防疫抗疫基金」下會議展覽業資助計劃將會延至明年6月30日，而施政報告提到為期3年的14億元新計劃，將於明年7月1日推出。

【防疫措施】酒吧業復常挑戰大 從業員憂前景紛轉行 人工加2成搶人

原有計劃已撥出4.67億資助

政府於2020年推出總額達10.7億元的會議展覽業資助計劃，支援業界。截至今年9月30日，計劃已資助175個展覽，涉及資助額共約4.67億元。

計劃分為兩部分，一部分於2020年10月3日推出，向在會展和亞博館舉辦展覽和國際會議的主辦機構提供100%的場租資助；另一部分則由同年11月30日展開，資助所有參與香港貿易發展局舉辦的展覽的參展商和主要會議的參加者50%的費用。

73個私人主辦機構獲一筆過支援

此外，政府於去年第四季在計劃下撥出約4,100萬元，向73個展覽的私人主辦機構提供一筆過的即時支援款項，協助他們應對疫情下展覽持續延期或取消的衝擊。

【農業】栃愛香士多啤梨增產8成 栃木縣產值料升100億日圓

【施政報告2022】展覽業資助計劃截至明年6月底 被質疑忽略下半年展會高峰期 主辦商：等同「歧視」

【施政報告2022】展覽業將推14億新計劃 主辦商盼涵蓋更多中小型展會及場地

責任編輯：葉泳珊