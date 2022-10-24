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《撒旦的詩篇》作者遇襲傷勢公開 單眼單手失功能

環球社會熱點 13:52 2022/10/24

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近年最具爭議的伊斯蘭禁書《撒旦的詩篇》作者拉什迪今年8月演講時，突然被人用刀刺傷需留院接受治療。拉什迪經紀人證實，拉什迪因事件失去一隻眼的視力及一隻手行動能力。拉什迪經紀人拒絕透露，拉什迪是否仍需留醫，但指頸上有3處嚴重傷口。

遇襲《撒旦的詩篇》作者已能說話 行刺疑犯否認謀殺 【下一頁】

拉什迪（Salman Rushdie）經紀人證實，受襲擊事件影響，拉什迪已失去一隻眼睛的視力。他頸上有3處嚴重傷口，一隻手亦因神經線被切斷而失去行動，胸部及身體部位仍有15處傷口，他形容是襲擊殘酷。

目前外界仍未清楚了解拉什迪的受傷情況，經紀人拒絕透露他是否仍在留醫，強調最重要的是拉什迪能夠活下來。經濟人亦透露，曾與拉什迪遇到類似襲擊的可能，指要砍下他人頭的宗教判決令（fatwa）已下達多年，他面對的主要危險來自隨機途人。

伊斯蘭禁書《撒旦的詩篇》作者紐約遇刺 情況不樂觀 【下一頁】

現年75歲的拉什迪因於1980年代撰寫《撒旦的詩篇》一書，不但收到來自伊朗的死亡威脅，該書亦被伊斯蘭列禁書。他8月18日時在紐約出席活動期間，被24歲男子Hadi Matar用刀刺傷。後者已被捕兼被控二級謀殺未遂及二級襲擊罪，但他拒絕承認控罪。

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責任編輯：李俊儀

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