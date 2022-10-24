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【人才戰】香港銀行學會調查　科技人才缺口持續上升　主因是行業機會颷升？

科技 13:00 2022/10/24

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香港銀行學會公佈《銀行業人才培訓和發展調查2022》，科技相關人才缺口繼續上升。（湯致遠攝）

香港銀行學會公佈《銀行業人才培訓和發展調查2022》。是次調查主要探討本地銀行業對人才發展和專業培訓的見解，包括從業員對環境、社會和管治（ESG）、綠色金融、粵港澳大灣區以及金融科技應用等發展機會的最新看法。

【施政報告2022】「產學研1+計劃」成效視乎配對形式　初創：應助科研海外落地

會方表示，調查收到近1000個回應。對於近期熱門的人才戰，人才管理及技能缺口中，93%回應指爲科枝及數據，繼而是綠色可持續技能（85%）及銀行業新知識及技能（81%）。

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，疫情對各行業也有影響，而行業的擴張丶新機遇的影響更大，這包括金融科技丶大灣區發展及ESG。她相信職位重新配置，有助加快填補一定缺口。

被問到移民潮的影響，梁嘉麗指出業界坦言人才丶人手也有不足，反指最大原因是近年中丶港對金融業的推動丶金融可持續發展及大灣區機遇，令人才缺口更大。

談到大灣區的發展機遇，調查發現47%受訪者回應指，在大灣區內工作得到晉升及加薪，但未有提及加薪幅度。74%受訪者回應指，其國際視野及知識，有利在大灣區發展事業。被問到香港專才到大灣區工作，會否增加香港本地專才的缺口，香港銀行學會未來銀行業委員會成員陳穆娜表示，由於業界近年不斷發展大灣區業務，香港人才北上工作幾年後，反而對當地文化丶做生意方式丶客戶服務有更多理解，有助未來回港發展。

【施政報告2022】50億「策略性創科基金」吸外國科企落戶　業界盼同時吸納頂尖人才

【施政報告2022】創科業界反映「工多過人」　改善「科技人才入境計劃」壯大人才庫

記者：梁巧恩

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