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【美股期貨】道指期貨跌116點、納指期貨跌0.2%　微軟、Alphabet收市後放榜（不斷更新）

股市 17:57 2022/10/25

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美股動態不斷更新

美股期貨周二於亞洲時段偏軟，其中道指期貨跌116點，納指期貨跌0.2%。美國今日將會公布8月FHFA房價指數、10月諮商會消費者信心、10月里士滿聯儲製造業指數。微軟（美︰MSFT）、Alphabet（美︰GOOGL）、Spotify（美︰SPOT）等將於收市後公布業績。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【17：55】道指期貨跌116點、納指期貨跌0.2%

【12：13】道指期貨升17點，報31562點；標指期貨升2點，報3812點；納指期貨升8點或近0.1%，報11487點。

【11：34】【TWTR】馬斯克收購Twitter傳兩好消息：韓資未來資產提供融資、白宮否認國安審查

【09：38】【英鎊危機】辛偉誠料成為英國新任首相　分析指將面對兩大經濟挑戰

【08：49】【美國經濟】耶倫：美債市運行良好　續關注金融體系可能出現之風險

【08：26】【美國加息】滙豐Steven Major︰市場低估美國重回超低利率可能性　聯儲局未來3年或減息至近零水平

【08：08】【中美角力】美國起訴2中國公民　涉替華為收買司法情報

【06：42】【美國加息】摩通總裁：市場未見底　料儲局加息到5厘才見頂

 

==以下10月24日（周一）股市==

美股周一延續上周五升勢，道指曾飆逾500點 ； 投資者觀望本周大型科技股公布的業績表現，納指受累中概股跌勢，跑輸道指。道指收市升417點或1.34%，報31499點；標指漲1.19%，報3797點；美債息回軟，納指倒升0.86%，報10952點。

即睇美股收市：

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外資繼續沽中概股，反映中概股走勢的納指金龍中國指數一度恐慌暴瀉21%，收市跌14.4%，阿里巴巴及京東的美國預託股票（ADS）分別瀉12.5%及13%。

美國財長耶倫（Janet Yellen），不能排除經濟衰退的風險，財政部正密切關注著金融體系可能會出現的風險。

耶倫承認，在環球金融動盪情況下，美國國庫券市場也出現資金流失及債息上升情況，但強調整體運作良好，未有構成崩潰危險。財政部將加強債務工具市場與貨幣市場的穩固性。

辛偉誠（Rishi Sunak）當選保守黨黨魁，將出任英國新首相，他表示不會提前舉行大選。英國政局形勢明朗化，英國10年期債息顯著回落至3.8厘水平，美債則企穩4.2厘關口。

英國首相辦公室發布臨時交接時間表，辛偉誠會見查爾斯國王後，將於周二正式成為英國首相。英鎊靠穩，跌0.2%，英鎊兌港元報8.854。美滙指數靠穩，收報111.9，即市曾跌0.5%至低見111.47。日圓跌0.9%，一度失守149關。

美國公布10月份PMI初值，製造業PMI由52回落至49.9，差過預期的51，服務業PMI由49.3急跌至46.6，同樣遠低過預期的49.5。綜合PMI由49.5跌至47.3，預期49.2。

本周多隻重磅股季績將會出爐，當中微軟（美︰MSFT）及蘋果（美︰AAPL）等大型科技股。另外，美國周五將公布的PCE物價指數，亦是市場焦點。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【美股一周前膽】美股步入業績高峰期　微軟蘋果齊放榜

【美國加息】摩通總裁：市場未見底　打擊通脹　深度衰退是應付代價

即市走勢︰

【01：43】紐約 12月黃金期貨收跌0.1%，報1654.10美元。

【00：57】華納音樂（美：WMG）股價漲幅擴大至15%

【00：48】蘋果宣布上調Apple Music訂閲價格後，蘋果（美：AAPL.O）漲近1%，Spotify（美：SPOT）漲近3%，華納音樂（美：WMG）漲逾10%。

【00：42】歐市尾盤，英國兩年期債息跌37個基點，創1993年以來最大單日跌幅，報3.428厘，美股盤前曾跌至3.388厘。

【00：40】音樂流媒體Spotifyy（美：SPOT）漲逾2%，此前蘋果公司宣布Apple Music漲價。

【00：40】蘋果（AAPL.O）對Apple Music、Apple TV+、以及Apple One漲價。Apple Music漲價至10.99美元，TV+漲價至6.99美元。蘋果股價漲近1%

【00：15】美國財長耶倫指出20年期美國國債流動性下降；尚未就此作出任何決定

【00：13】市場消息：韓國未來資產集團（Mirae Asset）計劃投入約3000億韓元（約2.08億美元），為馬斯克收購推特的交易提供資金。

【00：06】英國新任保守黨黨魁辛偉誠（Rishi Sunak）在當選後發表首次簡短講話，他表示不會提前舉行大選。按照程序，辛偉誠將在獲得國王查爾斯三世授權後組建新內閣，正式就任首相。根據規定，執政黨新領袖接任首相職位，任期至下次議會選舉。本屆議會的任期至2024年12月結束。

【23：47】英國5年期主權信貸違約掉期（CDS）從上周五收盤時的35個基點跌至30個基點，為9月23日以來的最低水平。

【23：45】歐股收市上揚，德股升1.58%，法股升1.59%，英股升0.63%，泛歐STOXX 600指數升1.4%

【23：08】英國30年期債息跌至3.76厘，低於9月22日收盤水平。

【22：56】英國國債擴大漲幅，10年期債息跌31個基點至3.75厘。

【22：28】道指曾升488點，納指受累中概股跌勢，曾跌1.3%。

【22：10】道指高開後升勢持續，曾升逾400點，納指偏軟，跌0.9%

【21：30】美股周一延續上周五上升走勢，道指開市升161點，納指微升5點。

【21：10】道指期貨升209點，納指期貨升0.2%

【17：33】道指期貨跌138點，納指期貨跌69點或0.6%

【12：09】道指期貨跌15點，報31108點；標指期貨跌不足1點，報3763點；納指期貨升8點或近0.1%，報11366點。

【11：00】【投行重組】瑞信周四公布重組戰略　合規總監傳出請辭

【08：47】【港產美股】美國納斯達克剎停小型中國公司上市　並調查股價暴升暴跌原因

【08：18】【芯片大戰】台積電據報暫停對上海壁仞智能科技供應先進芯片　以確保遵守美芯片法規

【06：51】【日圓滙價】日圓曾跌0.9%失守149關　日本干預效用短暫

【06：31】【英鎊走勢】約翰遜退選　英鎊兌港元曾撲9算

【07：30】美股上周五造好，儲局綫人指儲局加息步伐可能放緩，刺激美債息急跌，其後是日本疑似出手，將日圓在一個半小時內，從151.64抽升至146.23，挾升3.6%，美滙美債息齊跌，刺激美股大升。道指上周五升748點，報31082點，納指升244點或2.31%，報10859點，標指升86點，報3752點。

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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