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【美股期貨】美債息守4.2厘　道指期貨跌138點　納指期貨跌0.6%　微軟、蘋果等本周放榜（不斷更新）

股市 17:37 2022/10/24

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美股動態不斷更新

美股上周五造好後，美股期貨周一於亞洲時段個偏軟，道指期貨跌138點，納指期貨跌69點或0.6%。美國今日將會公布9月芝加哥聯儲全國活動指數、10月製造業及服務業PMI初值。

隨著約翰遜（Boris Johnson）宣布不競逐保守黨黨魁，英國政局形勢明朗化，英國10年期債息顯著回落至3.9厘水平，惟美債仍企穩4.2厘關口。

本周多隻重磅股季績將會出爐，當中微軟（美︰MSFT）及蘋果（美︰AAPL）等大型科技股。另外，美國周五將公布的PCE物價指數，亦是市場焦點。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【美股一周前膽】美股步入業績高峰期　微軟蘋果齊放榜

即市走勢︰

【17：33】道指期貨跌138點，納指期貨跌69點或0.6%

【12：09】道指期貨跌15點，報31108點；標指期貨跌不足1點，報3763點；納指期貨升8點或近0.1%，報11366點。

【11：00】【投行重組】瑞信周四公布重組戰略　合規總監傳出請辭

【08：47】【港產美股】美國納斯達克剎停小型中國公司上市　並調查股價暴升暴跌原因

【08：18】【芯片大戰】台積電據報暫停對上海壁仞智能科技供應先進芯片　以確保遵守美芯片法規

【06：51】【日圓滙價】日圓曾跌0.9%失守149關　日本干預效用短暫

【06：31】【英鎊走勢】約翰遜退選　英鎊兌港元曾撲9算

【07：30】美股上周五造好，儲局綫人指儲局加息步伐可能放緩，刺激美債息急跌，其後是日本疑似出手，將日圓在一個半小時內，從151.64抽升至146.23，挾升3.6%，美滙美債息齊跌，刺激美股大升。道指上周五升748點，報31082點，納指升244點或2.31%，報10859點，標指升86點，報3752點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

【開市追揸沽】二十大新班子出爐對港股影響？ 拆解滙控業績部署

美股 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 港股

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