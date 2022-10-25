【美股市況】道指漲幅收窄至293點 美滙企112 中概股指數曾跌20%　拼多多一度跌近3成　（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股周一延續上周五上升走勢，道指高開後升勢持續，曾升488點，納指受累中概股跌勢，曾跌1.3%。中概股拼多多最多曾跌近三成，富途跌16%，中概股指數跌20%。

美股午市升幅略為收窄，納指亦反覆轉升，本港時間今晨1時22分，道指升293點或0.9%，報31376點；納指升22點或0.2%，報10881點；標指升32點或逾0.8%，報3785點。

中概股指數午市跌幅略收窄至15%，拼多多仍挫逾25%，理想汽車及嗶哩嗶哩齊瀉逾18%，阿里巴巴亦跌14%。

辛偉誠（Rishi Sunak）當選保守黨黨魁，將出任英國新首相，他表示不會提前舉行大選。英國政局形勢明朗化，英國10年期債息顯著回落至3.8厘水平，美債則企穩4.2厘關口。

英國首相辦公室發布臨時交接時間表，辛偉誠會見查爾斯國王後，將於周二正式成為英國首相。

英鎊靠穩，跌0.2%，英鎊兌港元報8.854，美滙指數險守112，即市曾跌0.5%至低見111.47。日圓跌0.9%，失守149關。

美國財長耶倫表示，對日本干預滙市並不知情，日本迄今尚未通報相關情況。以往，日本都會提前向美國財政部通報其干預意圖。

耶倫在紐約發表演講時表示，目前能源價格飈升、全球金融市場波動加劇，這些因素可能會造成美國金融市場的不穩定。 耶倫續指，美國財政部正在密切關注著金融體系可能會出現的風險。

美國公布10月份PMI初值，製造業PMI由52回落至49.9，差過預期的51，服務業PMI由49.3急跌至46.6，同樣遠低過預期的49.5。綜合PMI由49.5跌至47.3，預期49.2。

本周多隻重磅股季績將會出爐，當中微軟（美︰MSFT）及蘋果（美︰AAPL）等大型科技股。另外，美國周五將公布的PCE物價指數，亦是市場焦點。

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焦點新聞︰

即市走勢︰

【00：57】華納音樂(美：WMG)股價漲幅擴大至15%

【00：48】蘋果宣布上調Apple Music訂閲價格後，蘋果(美：AAPL.O)漲近1%，Spotify(美：SPOT)漲近3%，華納音樂(美：WMG)漲逾10%。

【00：42】歐市尾盤，英國兩年期債息跌37個基點，創1993年以來最大單日跌幅，報3.428厘，美股盤前曾跌至3.388厘。

【00：40】音樂流媒體Spotifyy(美：SPOT)漲逾2%，此前蘋果公司宣布Apple Music漲價。

【00：40】蘋果(AAPL.O)對Apple Music、Apple TV+、以及Apple One漲價。Apple Music漲價至10.99美元，TV+漲價至6.99美元。蘋果股價漲近1%

【00：15】美國財長耶倫指出20年期美國國債流動性下降；尚未就此作出任何決定

【00：13】市場消息：韓國未來資產集團（Mirae Asset）計劃投入約3000億韓元（約2.08億美元），為馬斯克收購推特的交易提供資金。

【00：06】英國新任保守黨黨魁辛偉誠（Rishi Sunak）在當選後發表首次簡短講話，他表示不會提前舉行大選。按照程序，辛偉誠將在獲得國王查爾斯三世授權後組建新內閣，正式就任首相。根據規定，執政黨新領袖接任首相職位，任期至下次議會選舉。本屆議會的任期至2024年12月結束。

【23：47】英國5年期主權信貸違約掉期(CDS)從上周五收盤時的35個基點跌至30個基點，為9月23日以來的最低水平。

【23：45】歐股收市上揚，德股升1.58%，法股升1.59%，英股升0.63%，泛歐STOXX 600指數升1.4%

【23：08】英國30年期債息跌至3.76厘，低於9月22日收盤水平。

【22：56】英國國債擴大漲幅，10年期債息跌31個基點至3.75厘。

【22：28】道指曾升488點，納指受累中概股跌勢，曾跌1.3%。

【22：10】道指高開後升勢持續，曾升逾400點，納指偏軟，跌0.9%

【21：30】美股周一延續上周五上升走勢，道指開市升161點，納指微升5點。

【21：10】道指期貨升209點，納指期貨升0.2%

【17：33】道指期貨跌138點，納指期貨跌69點或0.6%

【12：09】道指期貨跌15點，報31108點；標指期貨跌不足1點，報3763點；納指期貨升8點或近0.1%，報11366點。

【11：00】【投行重組】瑞信周四公布重組戰略 合規總監傳出請辭

【08：47】【港產美股】美國納斯達克剎停小型中國公司上市 並調查股價暴升暴跌原因

【08：18】【芯片大戰】台積電據報暫停對上海壁仞智能科技供應先進芯片 以確保遵守美芯片法規

【06：51】【日圓滙價】日圓曾跌0.9%失守149關 日本干預效用短暫

【06：31】【英鎊走勢】約翰遜退選 英鎊兌港元曾撲9算

【07：30】美股上周五造好，儲局綫人指儲局加息步伐可能放緩，刺激美債息急跌，其後是日本疑似出手，將日圓在一個半小時內，從151.64抽升至146.23，挾升3.6%，美滙美債息齊跌，刺激美股大升。道指上周五升748點，報31082點，納指升244點或2.31%，報10859點，標指升86點，報3752點。

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責任編輯︰梁浩碩

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