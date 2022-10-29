【美股市況】道指升逾700點 納指漲逾2.3% 英特爾抽升1成 蘋果漲逾8%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股午市升勢持續，美滙指數回軟至110水平利好大市，納指升逾2.3%跑贏道指，英特爾（美：INTC）漲逾1成領跑大市，蘋果（美：AAPL）亦升逾8%緊隨其後。

美股周五開市後向好，道指承數據造好。道指開市後愈升愈有，一度升761點，逼近32800關，標指、納指升逾2%。美國聯儲局11月議息前最後一個重磅數據，美國9月PCE物價指數按年升6.2%，低於預期的6.3%，前值為6.2%。9月核心PCE物價指數按年升5.1%，低於預期的5.2%，前值為4.9%。

本港時間今晨1時25分，道指升734點或2.29%，報32767點；納指升252點或2.34%，報11044點；標指升78點或2.1%，報3885點。

另外，美國10月密歇根大學消費者信心指數終值 59.9，預期59.6，好過市場預期，前值59.8。

重磅科網股已全數公布第三季業績，壓軸公布的亞馬遜（美：AMZN）、蘋果績後表現天淵之別，亞馬遜一度跌逾一成，蘋果則升逾8%。

摩根大通私人銀行執行董事兼全球市場策略師Julia Wang表示，從美國通脹和勞動力市場的走向來判斷，預計聯儲局最早將於明年第四季度轉向。她指通脹的勢頭依然相當強，雖然一些通脹領先指標已經走低，但至少需要幾個月的時間核心PCE指數才會有所反映。而通脹真正可持續地走低要等到明年年底。

個股方面，摩根士丹利維持蘋果超配評級，以及177美元的目標價。摩根士丹利分析師Erik Woodring表示，蘋果9月季度業績好於預期，12月份季度指引與華爾街普遍預期保持一致甚至高於該預期，且闡述蘋果生態系統的一致性。他認為，雖然財報並沒有解決消費者的爭論，但蘋果仍然是最好的持股之一。

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即市走勢︰

【01：43】紐約12月黃金期貨收跌將近1.3%，報1644.80美元。

【01：20】據CNBC：推特(美：TWTR)的數據工程師團隊被解僱

【00：37】加拿大豐業銀行的資本市場部門裁減亞洲崗位

總部設在多倫多的加拿大豐業銀行的資本市場部門在縮減亞洲的工作崗位，並向其他員工提供留任和搬遷方案，因該行將重心放在總部所在地區。該行發言人Heather Armstrong在電郵發送的聲明中表示，此舉是該行專注于北美和南美舉措的一部分，該行亞太區的全球銀行和市場部門將專注於分銷美洲產品並服務全球客戶。但拒絶透露有多少員工受此舉影響。該行是加拿大資產規模第三大銀行。

【00：37】美國三大股指均漲逾2%，道指漲逾700點。蘋果漲逾8%，帶動大市走高。

【00：10】摩根士丹利：重申拼多多(PDD.O)持股觀望評級和65美元的目標價

摩根士丹利分析師Eddy Wang在拼多多第三季度財報發布前，重申對該股的持股觀望評級和65美元的目標價。該分析師認為，拼多多第三季電商訂單管理系統（OMS）收入增長，可能是下一個股價催化劑，預計拼多多第三季度該項收入將較去年同期實現約40%的增長。他還指出，這個數字將意味著20%至25%的商品交易總額（GMV）增長。

【23：54】道指漲約650點，漲幅擴大至超過2%，成分股英特爾漲逾10%領跑，蘋果漲7.2%緊隨其後，波音漲約3.1%，陶氏化學是目前唯一下跌的成分股，跌約0.2%。

【23：45】歐股收市個別發展，德股升0.24%，法股升0.46%，英股跌0.37%，泛歐STOXX 600指數升0.14%

【23：23】歐元兌英鎊跌幅擴大至近0.5%，創9月6日以來最低水平，報0.8576。

【23：00】道指一度升逾600點，最新升585點，升逾32600點。標指、納指升逾1.5%。

【22：30】【Apple業績】蘋果整體業績超預期 季度收入破紀錄 股價開市後升超過6%

【22：00】【亞馬遜第三季業績符預期、銷售指引惹恐慌 早段跌一成失100美元

【18：00】道指期貨跌37點，納指期貨跌116點或1%

【12：10】道指期貨升40點，報32114點；標指期貨跌14點，報3804點；納指期貨跌75點或0.7%，報11160點。

【11：43】【亞洲經濟】IMF調低亞洲今明兩年經濟增長預測 中國經濟大幅下滑及俄烏戰爭打擊區內經濟復甦前景

【11：04】【億萬富豪】亞馬遜貝索斯身家恐單日縮水230億美元 另Meta朱克伯格財富在13個月內蒸發千億美元

【10：14】【日本經濟】東京10月核心CPI創33年來最高 日本政府追加1.56萬億元預算以緩和通脹對經濟的影響

【09：41】【中國經濟】麥樸思：料中國或年底前放鬆「動態清零」政策 以擺脫經濟困境

【08：42】【TWTR】馬斯克據報正式入主Twitter 原CEO及CFO已離開公司總部

【08：11】【Intel業績】英特爾季績勝預期、削成本兼下調盈利指引 股價盤後升5%

【07：57】【美國經濟】耶倫：GDP數據引證美國經濟佳且健康放緩 強調不預期陷入衰退

【16：59】【Amazon業績】亞馬遜第三季業績驚嚇 盤後股價曾瀉兩成

【16：08】【Apple業績】蘋果整體業績超預期 季度收入破紀錄 iPhone銷售不及預期

==以下10月27日（周四）股市==

美國經濟重拾增長，第三季GDP以年率計，初值由負0.6%升至增長2.6%，超市場預期的2.4%，緩解經濟衰退憂慮，加上道指成分股Caterpillar（美：CAT）業績超預期，帶動道指最多漲549點。但Facebook母企Meta （美：META）業績欠佳，股價重挫25%，拖累納指下滑。

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道指收市升194點，報32033點，納指跌178點或1.63%，報10792點，標指跌23點，報3807點。10年期債息跌穿4厘，報3.902厘；美滙指數報110.55，升0.78%。10年期債息跌穿4厘，報3.914厘。

再有美參議員向聯儲局施壓，要求暫停其重手加息壓通脹的激進行動。民主黨籍國會參議院議員希肯盧珀（John Hickenlooper），周四在信中呼籲聯儲局主席鮑威爾「暫停加息」，並嚴肅地考慮11月議息會議再度加息的負面後果。市場普遍相信，儲局將加息0.75厘。

美國公布第三季GDP初值，按季由負0.6上升至增2.6%，超預期的2.4%。個人消費支出增長1.4%，超預期的1%。道指高開383點，納指升0.1%。不過，數據佳反映儲局重手加息空間仍大。

美國白宮經濟顧問Rouse表示，GDP數據意味著，美國經濟降溫幅度與聯儲局加息步伐保持一致。

歐洲央行公布加息0.75厘，加息幅度與美國聯儲局同步，歐洲央行預期會進一步加息，歐元一度跌1.1%，失守1算水平，低見1歐元兌0.997美元。市場憂慮整體歐洲經濟能否抵禦得到大幅加前。歐元最新報0.9982，跌0.98%。

美滙指數相對升0.7%，報110.48。英鎊跌0.37%，報1.1582，英鎊兌港元報9.0913。

瑞士信貸（美：CS）股價受壓跌19%，受累引入資金令股權攤薄，以及稍早公布上季虧損明顯大於分析師預期，並宣布進行大規模策略改革。

【投行重組】瑞信：本季裁員2700人、分拆投行業務、引資沙特銀行 股價跌逾一成、瑞信香港CEO：香港續是增長市場（不斷更新）

美國上周首次申領失業救濟人數由21.4萬升至21.7萬，惟仍低於預期的22萬。連續申領失業救濟人數由138.3萬升至143.8萬人。

美國耐用品訂單增長由0.2%升至0.4%，惟低於預期的0.6%。核心耐用品訂單更下跌0.5%，差於預期。

Facebook母企Meta（美：META）業績遜預期，股價挫25%，收報97.94美元。

蘋果（美︰AAPL）、亞馬遜 Amazon（美︰AMZN）、英特爾 Intel（美：INTC）將於收市後公布業績。

即市走勢︰

【01：22】據TechCrunch報道，谷歌公司（GOOGL）擬以1億美元收購推特（TWTR）持股的Alter。

【01：16】彭博社消息，歐洲央行並沒有暗示將放慢加息步伐，10月加息決定未能獲得管委會成員們一致同意、三名成員希望僅僅加息50個基點。

【00：36】美航空股板塊走俏，Frontier Group（美：ULCC）績後漲逾15%，捷藍航空（美：JBLU）漲3.4%，西南航空（美：LUV）漲2.5%，美國聯合航空（美：UAL）漲1.77%，達美航空（美：DAL）漲1.27%。

【00：25】德意志銀行：將Meta Platforms目標價下調至125美元 ，維持買入評級

德銀分析師Benjamin Black將Meta Platforms的目標價從170美元下調至125美元，並維持買入評級。 Black在研究報告中告訴投資者，Meta第三季度的營收好於預期，而第四季度營收指引的中間點意味著營收增長仍將持續減速，但投資者對該公司2023財年的運營支出指引感到失望，該指引的中點同比增長13%，大大高於華爾街對於其營收增長7%的預期。 Black表示，對投資者來說，高漲的支出指引是在錯誤的時間出現的錯誤數字。

【23：45】歐股收市個別發展，德股升0.12%，法股跌0.51%，英股升0.25%，泛歐STOXX 600指數跌0.03%

【23：36】英國10年期債息跌15個基點，報3.43厘，創9月22日以來新低。

【23：35】瑞信重組計劃令市場失望，股價創出歷史最大單日跌幅，由於即將進行的供股將導致股權稀釋，且到2025年都只有名義股息，瑞信股價大跌19%，為紀錄最大單日跌幅。

【23：29】美國國債收益率跌幅擴大，5年期美債息跌11個基點，暫報4.07厘。

【23：01】英國央行確認將按原定計劃在11月1日進行首次量化緊縮（QT）出售（央行所持）英國國債。原定11月17日進行的英國國債出售將延後至11月24日進行。

【22：27】建築設備股Caterpillar第三季業績超預期，收入149.94億美元，按年增20.9%，經調整每股盈利3.95美元，增48.5%；市場預期為143.3億美元及3.16美元，股價曾升1成。

【21：30】道指高開383點，報32222點，納指升0.1%，報10986點，標指升16點，報3848點。META跌24.8%，報 97.54美元。

【20：23】歐元跌0.8%

【20：15】歐洲央行公布加息0.75厘，加息幅度與美國聯儲局同步，歐洲央行預期會進一步加息，歐元跌0.6%，跌幅擴大，處1算水平，1歐元兌1.0024美元。美滙指數相對升0.5%，報110.24。

【18：45】道指期貨升130點，報31969點，納指期貨跌0.6%，報11339點，標指跌1點，報3829點。META盤前跌19.5%，報104.47美元

【12：09】道指期貨升175點，報32047點；標指期貨升20點，報3861點；納指期貨升50點或0.4%，報11496點。

【10：50】【TWTR】Tesla馬斯克手持一件物件步入Twitter總部 並向員工承諾不會裁員75%（有片）

【10：13】【Samsung】父親過世兩年、李在鎔正式成三星電子主席 曾兩次入獄服刑207天

【08：47】【美股業績】福特上季淨虧損近8.3億美元 預計全年盈利為此前指引下限

【07：14】【美股焦點】波音第三季業績欠佳 虧損33億美元 股價急跌9%

【06：53】【facebook業績】Meta純利削半 元宇宙虧損嚴重、抵銷facebook app約3成盈利 盤後股價恐慌瀉兩成

==以下10月26日（周三）股市==

美滙指數再跌1%，跌穿110關，利好股市表現，不過，美企業績參差，美股個別發展 ； 納指特金龍中國指數逆市飆逾7% ，阿里巴巴ADS（美股存託股份）漲8%。道指一度倒升超過300點，收市微升2點，報31839點；標指跌28點，報3830點；納指跌228點或2.04%，報10970點。Alphabet及微軟季績遜預期，股價分別挫9.1%及7.7%。

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英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）完成組閣，侯俊偉（Jeremy Hunt）留任財相一職，財政部昨日指侯俊偉與英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）周二曾進行通話，表示會尊重央行獨立性及通脹目標，刺激英鎊兌美元急升1.4%，報1.1629。

加拿大央行僅加息0.5厘，而不是預期的0.75厘，政策利率加至3.75厘，創下14年新高，加央行稱經濟或出現輕微衰退，把2022年經濟增長預測從7月的3.5%下調至3.3%，並將明年的增長預測從1.8%下調至0.9%。

美國9月批發商貿易庫存按月升0.8%，升幅少過預期1%，前值為1.3%。

美國MBA（Mortgage Bankers Association）發布，截至10月21日，美國30年定息按揭升至7.16厘，創2001年以來最高，連續10周上升。MBA抵押貸款申請跌1.7%，跌幅進一步放緩，其中轉按申請持平，購買後按揭申請跌2.3%。

即市走勢︰

【00：34】布蘭特期油站上96美元，漲3.32%。紐約期油漲逾3.8%，報88.15美元。

【00：24】美國國務卿布林肯表示，沙特對烏克蘭的支持不能抵銷其促使油組及其盟友減產帶來的影響

【00：19】布蘭特期油站上96美元，漲3.32%。

【00：13】惠譽表示，預計2023年底美國機構槓桿貸款違約率將在2%-3%之間，反映出宏觀經濟阻力不斷加大。預計2024年底美國機構槓桿貸款違約率將在3%-4%之間。

【00：05】納斯達克金龍指數漲逾8%，熱門中概股持續走強，新東方漲近30%，拼多多漲逾13%，京東漲逾10%，阿里巴巴、嗶哩嗶哩漲約9%。

【23：45】歐股收市上升，德股升1.09%，法股升0.41%，英股升0.61%

【23：40】英特爾（美：INTC）自動駕駛子公司Mobileye Global（美：MBLY）正式在納斯達克上市，現漲約27%，報26.7美元，發行價每股21美元。

【23：33】美股低開高走，道指漲1.01%，標指漲0.65%，納指漲0.01%，此前一度跌逾2%。Netflix漲逾4%，蔚來、特斯拉漲逾3%，蘋果小幅下跌。

【23：10】道指升穿32000關，現升逾300點，納指僅跌0.2%

【20：36】【美國經濟數據】美國30年定息按揭突破7厘 21年來最高 批發商貿易庫存升幅少過預期

【20：20】【美股焦點】波音第三季收入增4% 虧損33億美元 盤前照升

【19：33】【美股焦點】高盛：美股尚未觸底 標指最差恐見2888點 仍有逾兩成下跌空間

【18：54】【英國經濟】英國中期財政計劃延至11月17日公布

【18：45】【大行看法】瑞聯銀行：股市波動因市場反應過度負面 美元兌人民幣明年或見7.5

【18：40】道指期貨跌43點，納指期貨跌1.6%。

【16：39】【英鎊危機】辛偉誠就任英國首相 財相侯俊偉與英倫銀行行長通話 英鎊再升超過1% 兌港元迫近9.1算關（第二版）

【16：04】【大行業績】德銀第三季利潤超預期 交易熱潮推動投行業務收入

【15：05】【投行業績】巴克萊第三季純利增加10%至15.12億英鎊、勝預期 信貸減值撥備增2.17倍

【17：11】美滙指數再急跌，一度跌穿110關，英鎊急升1.1%，升穿1.16關，兌港元升穿9.1算水平。

【12：00】道指期貨跌69點，報31808點；標指期貨跌34點，3836點；納指期貨跌220點或1.9%，報11493點。

【09：29】【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資：日圓明年會貶至170、兌港元見4.59算 日本央行明年下半年料加息

【08：26】【美股業績】Spotify廣告業務疲軟利潤率受壓 股價盤後挫逾半成

【08：11】【TWTR】馬斯克據報承諾周五死綫前完成收購Twitter

【06：50】【Microsoft業績】微軟季度純利跌14% 疫後最差 盤後曾瀉7%

【06：05】【Google業績】Alphabet第三季業績遜預期 收入增長疫後最差 盤後急瀉7%

==以下10月25日（周二）股市==

美國公布房價增幅放緩速度破紀錄後，市場通脹憂慮減低，美滙指數急跌，美股續抽升；中概股勁彈，納斯特金龍中國指數漲4.6%。道指收市升337點，報31836點；標指升61點，報3859點；納指升246點或2.25%，報11199點。歐股收市升1.44%。

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美國8月FHFA房價指數按月跌0.7%，預期及前值均為跌0.6%，連跌兩個月。由於借貸成本急升，削弱了買屋需求，數據顯示，8月份S&P CoreLogic Case-Shiller房價指數按年上漲幅度由16.01%放緩至13.08%，低於預期的14%，20個城市於8月份漲幅全綫低於7月份 ； 美滙指數在數據公布後，一度急跌1.1%，跌穿111關，低見110.76。美債息亦急跌，跌穿4.1厘，不過，利率期貨對11月加息0.75厘的看法未有改變。

英國政局回穩，辛偉誠（Rishi Sunak）就任英國首相，英鎊曾急升2%，兌美元直迫1.15關口，報1.1499，兌港元突破9算，高見9.0255。

歐洲國債息率持續下跌，美國10年期債息亦由4.2厘高位回落，更一度失守4.1厘關口，最終收報4.102厘。

德國安聯集團首席經濟顧問埃裡安（Mohamed El-Erian）表示，在美國聯儲局繼續抗擊高通脹之際，美國爆發經濟衰退還不是木已成舟之事。相比沃爾克，聯儲局主席鮑威爾面臨一場更加棘手的經濟戰。

美股本周更進入季績高峰期，微軟（美︰MSFT）、Alphabet（美︰GOOGL）、Spotify（美︰SPOT）將於收市後公布業績。

即市走勢︰

【01：36】市場消息：馬斯克告知眾多債券承銷銀行，計劃周五完成收購推特的交易。

【01：20】對沖基金行業所持垃圾債在其投資組合的佔比達到約14.5%，2021年為12.5%。

【01：10】比特幣漲回2萬美元關口上方，為10月7日以來首次，目前漲超4.5%，最高觸及20167美元。

【01：00】野村策略師：日圓仍有下行空間，11月底有望跌至155

野村策略師團隊認為，盡管日本央行此前入市干預試圖阻止日圓進一步貶值，但日圓滙價後市仍將不可阻止地繼續下行，在11月底跌至1美元兌155日圓低位。而日本今冬對能源，尤其是高價天然氣的進口需求則會額外打壓日圓匯率。

同時，鑑於日本央行仍堅守零利率政策，而美聯儲卻還有加息空間，美元兌日圓繼續走升也在所難免。除非日本央行利率政策發生根本轉向，才能對日圓匯價構成持續支撐，這種支持是短時入市干預措施所無法提供的。

【00：48】熱門中概股多數上漲，納斯達克金龍指數漲4.39%，蔚來汽車漲9.75%，理想汽車漲9.37%，小鵬汽車漲9.22%，愛奇藝漲8.96%，嗶哩嗶哩漲7.40%，拼多多漲7.16%，微博漲5.51%，京東、知乎漲近3%，百度漲2.36%，網易漲2.08%，騰訊漲0.82%。

【00：41】市場消息：特斯拉（美：TSLA）正在擴大招聘人員和支持團隊，以便在加拿大魁北克進行大批量的招聘工作。此前有消息稱特斯拉可能將在該地區設立一家工廠。

【00：01】據路透社援引4名消息人士報道，豐田計劃砍掉一些電動車項目，同時加入一些新項目。消息人士透露，豐田內部一個工作組正著手改進其現有電動汽車平台或新架構。

【23：45】歐股收市漲跌不一，德股升0.94%，法股升1.94%，英股跌0.01%，泛歐stoxx 600指數升1.44%，

【23：41】紐元兌美元漲幅達1.50%，現報0.5777。

【23：40】納指漲逾2%，標指漲1.3%，道指漲280點或0.9%。科技股中，特斯拉漲逾5.1%。細價股羅素2000指數漲2.6%，芯片板塊漲2.8%。

【22：49】【美國經濟】美房價放緩速度破紀錄 美滙急瀉1%跌穿111關

【21：32】道指開市跌66點、納指升0.5%

【17：55】道指期貨跌116點、納指期貨跌0.2%

【12：13】道指期貨升17點，報31562點；標指期貨升2點，報3812點；納指期貨升8點或近0.1%，報11487點。

【11：34】【TWTR】馬斯克收購Twitter傳兩好消息：韓資未來資產提供融資、白宮否認國安審查

【09：38】【英鎊危機】辛偉誠料成為英國新任首相 分析指將面對兩大經濟挑戰

【08：49】【美國經濟】耶倫：美債市運行良好 續關注金融體系可能出現之風險

【08：26】【美國加息】滙豐Steven Major︰市場低估美國重回超低利率可能性 聯儲局未來3年或減息至近零水平

【08：08】【中美角力】美國起訴2中國公民 涉替華為收買司法情報

【06：42】【美國加息】摩通總裁：市場未見底 料儲局加息到5厘才見頂

==以下10月24日（周一）股市==

美股周一延續上周五升勢，道指曾飆逾500點 ； 投資者觀望本周大型科技股公布的業績表現，納指受累中概股跌勢，跑輸道指。道指收市升417點或1.34%，報31499點；標指漲1.19%，報3797點；美債息回軟，納指倒升0.86%，報10952點。

即睇美股收市：

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外資繼續沽中概股，反映中概股走勢的納指金龍中國指數一度恐慌暴瀉21%，收市跌14.4%，阿里巴巴及京東的美國預託股票（ADS）分別瀉12.5%及13%。

美國財長耶倫（Janet Yellen），不能排除經濟衰退的風險，財政部正密切關注著金融體系可能會出現的風險。

耶倫承認，在環球金融動盪情況下，美國國庫券市場也出現資金流失及債息上升情況，但強調整體運作良好，未有構成崩潰危險。財政部將加強債務工具市場與貨幣市場的穩固性。

辛偉誠（Rishi Sunak）當選保守黨黨魁，將出任英國新首相，他表示不會提前舉行大選。英國政局形勢明朗化，英國10年期債息顯著回落至3.8厘水平，美債則企穩4.2厘關口。

英國首相辦公室發布臨時交接時間表，辛偉誠會見查爾斯國王後，將於周二正式成為英國首相。英鎊靠穩，跌0.2%，英鎊兌港元報8.854。美滙指數靠穩，收報111.9，即市曾跌0.5%至低見111.47。日圓跌0.9%，一度失守149關。

美國公布10月份PMI初值，製造業PMI由52回落至49.9，差過預期的51，服務業PMI由49.3急跌至46.6，同樣遠低過預期的49.5。綜合PMI由49.5跌至47.3，預期49.2。

本周多隻重磅股季績將會出爐，當中微軟（美︰MSFT）及蘋果（美︰AAPL）等大型科技股。另外，美國周五將公布的PCE物價指數，亦是市場焦點。

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焦點新聞︰

【美股一周前膽】美股步入業績高峰期 微軟蘋果齊放榜

【美國加息】摩通總裁：市場未見底 打擊通脹 深度衰退是應付代價

即市走勢︰

【01：43】紐約 12月黃金期貨收跌0.1%，報1654.10美元。

【00：57】華納音樂（美：WMG）股價漲幅擴大至15%

【00：48】蘋果宣布上調Apple Music訂閲價格後，蘋果（美：AAPL.O）漲近1%，Spotify（美：SPOT）漲近3%，華納音樂（美：WMG）漲逾10%。

【00：42】歐市尾盤，英國兩年期債息跌37個基點，創1993年以來最大單日跌幅，報3.428厘，美股盤前曾跌至3.388厘。

【00：40】音樂流媒體Spotifyy（美：SPOT）漲逾2%，此前蘋果公司宣布Apple Music漲價。

【00：40】蘋果（AAPL.O）對Apple Music、Apple TV+、以及Apple One漲價。Apple Music漲價至10.99美元，TV+漲價至6.99美元。蘋果股價漲近1%

【00：15】美國財長耶倫指出20年期美國國債流動性下降；尚未就此作出任何決定

【00：13】市場消息：韓國未來資產集團（Mirae Asset）計劃投入約3000億韓元（約2.08億美元），為馬斯克收購推特的交易提供資金。

【00：06】英國新任保守黨黨魁辛偉誠（Rishi Sunak）在當選後發表首次簡短講話，他表示不會提前舉行大選。按照程序，辛偉誠將在獲得國王查爾斯三世授權後組建新內閣，正式就任首相。根據規定，執政黨新領袖接任首相職位，任期至下次議會選舉。本屆議會的任期至2024年12月結束。

【23：47】英國5年期主權信貸違約掉期（CDS）從上周五收盤時的35個基點跌至30個基點，為9月23日以來的最低水平。

【23：45】歐股收市上揚，德股升1.58%，法股升1.59%，英股升0.63%，泛歐STOXX 600指數升1.4%

【23：08】英國30年期債息跌至3.76厘，低於9月22日收盤水平。

【22：56】英國國債擴大漲幅，10年期債息跌31個基點至3.75厘。

【22：28】道指曾升488點，納指受累中概股跌勢，曾跌1.3%。

【22：10】道指高開後升勢持續，曾升逾400點，納指偏軟，跌0.9%

【21：30】美股周一延續上周五上升走勢，道指開市升161點，納指微升5點。

【21：10】道指期貨升209點，納指期貨升0.2%

【17：33】道指期貨跌138點，納指期貨跌69點或0.6%

【12：09】道指期貨跌15點，報31108點；標指期貨跌不足1點，報3763點；納指期貨升8點或近0.1%，報11366點。

【11：00】【投行重組】瑞信周四公布重組戰略 合規總監傳出請辭

【08：47】【港產美股】美國納斯達克剎停小型中國公司上市 並調查股價暴升暴跌原因

【08：18】【芯片大戰】台積電據報暫停對上海壁仞智能科技供應先進芯片 以確保遵守美芯片法規

【06：51】【日圓滙價】日圓曾跌0.9%失守149關 日本干預效用短暫

【06：31】【英鎊走勢】約翰遜退選 英鎊兌港元曾撲9算

【07：30】美股上周五造好，儲局綫人指儲局加息步伐可能放緩，刺激美債息急跌，其後是日本疑似出手，將日圓在一個半小時內，從151.64抽升至146.23，挾升3.6%，美滙美債息齊跌，刺激美股大升。道指上周五升748點，報31082點，納指升244點或2.31%，報10859點，標指升86點，報3752點。

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責任編輯︰梁浩碩

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