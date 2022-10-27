【美股市況】美企績優GDP超預期　道指曾升514點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國數據佳，加上道指成分股Caterpillar業績超預期，股價大升9.3%，帶動道指曾升513點，納指期貨曾升0.3%。

建築設備股Caterpillar第三季業績超預期，收入149.94億美元，按年增20.9%，經調整每股盈利3.95美元，增48.5%；市場預期為143.3億美元及3.16美元，股價曾升1成。

美國公布第三季GDP初值，按季由負0.6上升至增2.6%，超預期的2.4%。個人消費支出增長1.4%，超預期的1%。道指高開383點，納指升0.1%。不過，數據佳反映儲局重手加息空間仍大。

歐洲央行公布加息0.75厘，加息幅度與美國聯儲局同步，歐洲央行預期會進一步加息，歐元一度跌1%，失守1算水平，低見1歐元兌0.9987美元。市場憂慮整體歐洲經濟能否抵禦得到大幅加前。最新報1.0019。

美滙指數相對升0.5%，報110.27。英鎊跌0.5%，報1.1565。

美國上周首次申領失業救濟人數由21.4萬升至21.7萬，惟仍低於預期的22萬。連續申領失業救濟人數由138.3萬升至143.8萬人。

美國耐用品訂單增長由0.2%升至0.4%，惟低於預期的0.6%。核心耐用品訂單更下跌0.5%，差於預期。

Facebook母企Meta（美：META）業績遜預期，股價挫25%。

蘋果（美︰AAPL）、亞馬遜 Amazon（美︰AMZN）、英特爾 Intel（美：INTC）將於收市後公布業績。

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即市走勢︰

【22：27】建築設備股Caterpillar第三季業績超預期，收入149.94億美元，按年增20.9%，經調整每股盈利3.95美元，增48.5%；市場預期為143.3億美元及3.16美元，股價曾升1成。

【21：30】道指高開383點，報32222點，納指升0.1%，報10986點，標指升16點，報3848點。META跌24.8%，報 97.54美元。

【20：23】歐元跌0.8%

【20：15】歐洲央行公布加息0.75厘，加息幅度與美國聯儲局同步，歐洲央行預期會進一步加息，歐元跌0.6%，跌幅擴大，處1算水平，1歐元兌1.0024美元。美滙指數相對升0.5%，報110.24。

【18：45】道指期貨升130點，報31969點，納指期貨跌0.6%，報11339點，標指跌1點，報3829點。META盤前跌19.5%，報104.47美元

【12：09】道指期貨升175點，報32047點；標指期貨升20點，報3861點；納指期貨升50點或0.4%，報11496點。

【10：50】【TWTR】Tesla馬斯克手持一件物件步入Twitter總部 並向員工承諾不會裁員75%（有片）

【10：13】【Samsung】父親過世兩年、李在鎔正式成三星電子主席 曾兩次入獄服刑207天

【08：47】【美股業績】福特上季淨虧損近8.3億美元 預計全年盈利為此前指引下限

【07：14】【美股焦點】波音第三季業績欠佳 虧損33億美元 股價急跌9%

【06：53】【facebook業績】Meta純利削半 元宇宙虧損嚴重、抵銷facebook app約3成盈利 盤後股價恐慌瀉兩成

==以下10月26日（周三）股市==

美滙指數再跌1%，跌穿110關，利好股市表現，不過，美企業績參差，美股個別發展 ； 納指特金龍中國指數逆市飆逾7% ，阿里巴巴ADS（美股存託股份）漲8%。道指一度倒升超過300點，收市微升2點，報31839點；標指跌28點，報3830點；納指跌228點或2.04%，報10970點。Alphabet及微軟季績遜預期，股價分別挫9.1%及7.7%。

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英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）完成組閣，侯俊偉（Jeremy Hunt）留任財相一職，財政部昨日指侯俊偉與英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）周二曾進行通話，表示會尊重央行獨立性及通脹目標，刺激英鎊兌美元急升1.4%，報1.1629。

加拿大央行僅加息0.5厘，而不是預期的0.75厘，政策利率加至3.75厘，創下14年新高，加央行稱經濟或出現輕微衰退，把2022年經濟增長預測從7月的3.5%下調至3.3%，並將明年的增長預測從1.8%下調至0.9%。

美國9月批發商貿易庫存按月升0.8%，升幅少過預期1%，前值為1.3%。

美國MBA（Mortgage Bankers Association）發布，截至10月21日，美國30年定息按揭升至7.16厘，創2001年以來最高，連續10周上升。MBA抵押貸款申請跌1.7%，跌幅進一步放緩，其中轉按申請持平，購買後按揭申請跌2.3%。

即市走勢︰

【00：34】布蘭特期油站上96美元，漲3.32%。紐約期油漲逾3.8%，報88.15美元。

【00：24】美國國務卿布林肯表示，沙特對烏克蘭的支持不能抵銷其促使油組及其盟友減產帶來的影響

【00：19】布蘭特期油站上96美元，漲3.32%。

【00：13】惠譽表示，預計2023年底美國機構槓桿貸款違約率將在2%-3%之間，反映出宏觀經濟阻力不斷加大。預計2024年底美國機構槓桿貸款違約率將在3%-4%之間。

【00：05】納斯達克金龍指數漲逾8%，熱門中概股持續走強，新東方漲近30%，拼多多漲逾13%，京東漲逾10%，阿里巴巴、嗶哩嗶哩漲約9%。

【23：45】歐股收市上升，德股升1.09%，法股升0.41%，英股升0.61%

【23：40】英特爾（美：INTC）自動駕駛子公司Mobileye Global（美：MBLY）正式在納斯達克上市，現漲約27%，報26.7美元，發行價每股21美元。

【23：33】美股低開高走，道指漲1.01%，標指漲0.65%，納指漲0.01%，此前一度跌逾2%。Netflix漲逾4%，蔚來、特斯拉漲逾3%，蘋果小幅下跌。

【23：10】道指升穿32000關，現升逾300點，納指僅跌0.2%

【20：36】【美國經濟數據】美國30年定息按揭突破7厘 21年來最高 批發商貿易庫存升幅少過預期

【20：20】【美股焦點】波音第三季收入增4% 虧損33億美元 盤前照升

【19：33】【美股焦點】高盛：美股尚未觸底 標指最差恐見2888點 仍有逾兩成下跌空間

【18：54】【英國經濟】英國中期財政計劃延至11月17日公布

【18：45】【大行看法】瑞聯銀行：股市波動因市場反應過度負面 美元兌人民幣明年或見7.5

【18：40】道指期貨跌43點，納指期貨跌1.6%。

【16：39】【英鎊危機】辛偉誠就任英國首相 財相侯俊偉與英倫銀行行長通話 英鎊再升超過1% 兌港元迫近9.1算關（第二版）

【16：04】【大行業績】德銀第三季利潤超預期 交易熱潮推動投行業務收入

【15：05】【投行業績】巴克萊第三季純利增加10%至15.12億英鎊、勝預期 信貸減值撥備增2.17倍

【17：11】美滙指數再急跌，一度跌穿110關，英鎊急升1.1%，升穿1.16關，兌港元升穿9.1算水平。

【12：00】道指期貨跌69點，報31808點；標指期貨跌34點，3836點；納指期貨跌220點或1.9%，報11493點。

【09：29】【日圓走勢】「日圓先生」榊原英資：日圓明年會貶至170、兌港元見4.59算 日本央行明年下半年料加息

【08：26】【美股業績】Spotify廣告業務疲軟利潤率受壓 股價盤後挫逾半成

【08：11】【TWTR】馬斯克據報承諾周五死綫前完成收購Twitter

【06：50】【Microsoft業績】微軟季度純利跌14% 疫後最差 盤後曾瀉7%

【06：05】【Google業績】Alphabet第三季業績遜預期 收入增長疫後最差 盤後急瀉7%

==以下10月25日（周二）股市==

美國公布房價增幅放緩速度破紀錄後，市場通脹憂慮減低，美滙指數急跌，美股續抽升；中概股勁彈，納斯特金龍中國指數漲4.6%。道指收市升337點，報31836點；標指升61點，報3859點；納指升246點或2.25%，報11199點。歐股收市升1.44%。

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美國8月FHFA房價指數按月跌0.7%，預期及前值均為跌0.6%，連跌兩個月。由於借貸成本急升，削弱了買屋需求，數據顯示，8月份S&P CoreLogic Case-Shiller房價指數按年上漲幅度由16.01%放緩至13.08%，低於預期的14%，20個城市於8月份漲幅全綫低於7月份 ； 美滙指數在數據公布後，一度急跌1.1%，跌穿111關，低見110.76。美債息亦急跌，跌穿4.1厘，不過，利率期貨對11月加息0.75厘的看法未有改變。

英國政局回穩，辛偉誠（Rishi Sunak）就任英國首相，英鎊曾急升2%，兌美元直迫1.15關口，報1.1499，兌港元突破9算，高見9.0255。

歐洲國債息率持續下跌，美國10年期債息亦由4.2厘高位回落，更一度失守4.1厘關口，最終收報4.102厘。

德國安聯集團首席經濟顧問埃裡安（Mohamed El-Erian）表示，在美國聯儲局繼續抗擊高通脹之際，美國爆發經濟衰退還不是木已成舟之事。相比沃爾克，聯儲局主席鮑威爾面臨一場更加棘手的經濟戰。

美股本周更進入季績高峰期，微軟（美︰MSFT）、Alphabet（美︰GOOGL）、Spotify（美︰SPOT）將於收市後公布業績。

即市走勢︰

【01：36】市場消息：馬斯克告知眾多債券承銷銀行，計劃周五完成收購推特的交易。

【01：20】對沖基金行業所持垃圾債在其投資組合的佔比達到約14.5%，2021年為12.5%。

【01：10】比特幣漲回2萬美元關口上方，為10月7日以來首次，目前漲超4.5%，最高觸及20167美元。

【01：00】野村策略師：日圓仍有下行空間，11月底有望跌至155

野村策略師團隊認為，盡管日本央行此前入市干預試圖阻止日圓進一步貶值，但日圓滙價後市仍將不可阻止地繼續下行，在11月底跌至1美元兌155日圓低位。而日本今冬對能源，尤其是高價天然氣的進口需求則會額外打壓日圓匯率。

同時，鑑於日本央行仍堅守零利率政策，而美聯儲卻還有加息空間，美元兌日圓繼續走升也在所難免。除非日本央行利率政策發生根本轉向，才能對日圓匯價構成持續支撐，這種支持是短時入市干預措施所無法提供的。

【00：48】熱門中概股多數上漲，納斯達克金龍指數漲4.39%，蔚來汽車漲9.75%，理想汽車漲9.37%，小鵬汽車漲9.22%，愛奇藝漲8.96%，嗶哩嗶哩漲7.40%，拼多多漲7.16%，微博漲5.51%，京東、知乎漲近3%，百度漲2.36%，網易漲2.08%，騰訊漲0.82%。

【00：41】市場消息：特斯拉（美：TSLA）正在擴大招聘人員和支持團隊，以便在加拿大魁北克進行大批量的招聘工作。此前有消息稱特斯拉可能將在該地區設立一家工廠。

【00：01】據路透社援引4名消息人士報道，豐田計劃砍掉一些電動車項目，同時加入一些新項目。消息人士透露，豐田內部一個工作組正著手改進其現有電動汽車平台或新架構。

【23：45】歐股收市漲跌不一，德股升0.94%，法股升1.94%，英股跌0.01%，泛歐stoxx 600指數升1.44%，

【23：41】紐元兌美元漲幅達1.50%，現報0.5777。

【23：40】納指漲逾2%，標指漲1.3%，道指漲280點或0.9%。科技股中，特斯拉漲逾5.1%。細價股羅素2000指數漲2.6%，芯片板塊漲2.8%。

【22：49】【美國經濟】美房價放緩速度破紀錄 美滙急瀉1%跌穿111關

【21：32】道指開市跌66點、納指升0.5%

【17：55】道指期貨跌116點、納指期貨跌0.2%

【12：13】道指期貨升17點，報31562點；標指期貨升2點，報3812點；納指期貨升8點或近0.1%，報11487點。

【11：34】【TWTR】馬斯克收購Twitter傳兩好消息：韓資未來資產提供融資、白宮否認國安審查

【09：38】【英鎊危機】辛偉誠料成為英國新任首相 分析指將面對兩大經濟挑戰

【08：49】【美國經濟】耶倫：美債市運行良好 續關注金融體系可能出現之風險

【08：26】【美國加息】滙豐Steven Major︰市場低估美國重回超低利率可能性 聯儲局未來3年或減息至近零水平

【08：08】【中美角力】美國起訴2中國公民 涉替華為收買司法情報

【06：42】【美國加息】摩通總裁：市場未見底 料儲局加息到5厘才見頂

==以下10月24日（周一）股市==

美股周一延續上周五升勢，道指曾飆逾500點 ； 投資者觀望本周大型科技股公布的業績表現，納指受累中概股跌勢，跑輸道指。道指收市升417點或1.34%，報31499點；標指漲1.19%，報3797點；美債息回軟，納指倒升0.86%，報10952點。

即睇美股收市：

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外資繼續沽中概股，反映中概股走勢的納指金龍中國指數一度恐慌暴瀉21%，收市跌14.4%，阿里巴巴及京東的美國預託股票（ADS）分別瀉12.5%及13%。

美國財長耶倫（Janet Yellen），不能排除經濟衰退的風險，財政部正密切關注著金融體系可能會出現的風險。

耶倫承認，在環球金融動盪情況下，美國國庫券市場也出現資金流失及債息上升情況，但強調整體運作良好，未有構成崩潰危險。財政部將加強債務工具市場與貨幣市場的穩固性。

辛偉誠（Rishi Sunak）當選保守黨黨魁，將出任英國新首相，他表示不會提前舉行大選。英國政局形勢明朗化，英國10年期債息顯著回落至3.8厘水平，美債則企穩4.2厘關口。

英國首相辦公室發布臨時交接時間表，辛偉誠會見查爾斯國王後，將於周二正式成為英國首相。英鎊靠穩，跌0.2%，英鎊兌港元報8.854。美滙指數靠穩，收報111.9，即市曾跌0.5%至低見111.47。日圓跌0.9%，一度失守149關。

美國公布10月份PMI初值，製造業PMI由52回落至49.9，差過預期的51，服務業PMI由49.3急跌至46.6，同樣遠低過預期的49.5。綜合PMI由49.5跌至47.3，預期49.2。

本周多隻重磅股季績將會出爐，當中微軟（美︰MSFT）及蘋果（美︰AAPL）等大型科技股。另外，美國周五將公布的PCE物價指數，亦是市場焦點。

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焦點新聞︰

【美股一周前膽】美股步入業績高峰期 微軟蘋果齊放榜

【美國加息】摩通總裁：市場未見底 打擊通脹 深度衰退是應付代價

即市走勢︰

【01：43】紐約 12月黃金期貨收跌0.1%，報1654.10美元。

【00：57】華納音樂（美：WMG）股價漲幅擴大至15%

【00：48】蘋果宣布上調Apple Music訂閲價格後，蘋果（美：AAPL.O）漲近1%，Spotify（美：SPOT）漲近3%，華納音樂（美：WMG）漲逾10%。

【00：42】歐市尾盤，英國兩年期債息跌37個基點，創1993年以來最大單日跌幅，報3.428厘，美股盤前曾跌至3.388厘。

【00：40】音樂流媒體Spotifyy（美：SPOT）漲逾2%，此前蘋果公司宣布Apple Music漲價。

【00：40】蘋果（AAPL.O）對Apple Music、Apple TV+、以及Apple One漲價。Apple Music漲價至10.99美元，TV+漲價至6.99美元。蘋果股價漲近1%

【00：15】美國財長耶倫指出20年期美國國債流動性下降；尚未就此作出任何決定

【00：13】市場消息：韓國未來資產集團（Mirae Asset）計劃投入約3000億韓元（約2.08億美元），為馬斯克收購推特的交易提供資金。

【00：06】英國新任保守黨黨魁辛偉誠（Rishi Sunak）在當選後發表首次簡短講話，他表示不會提前舉行大選。按照程序，辛偉誠將在獲得國王查爾斯三世授權後組建新內閣，正式就任首相。根據規定，執政黨新領袖接任首相職位，任期至下次議會選舉。本屆議會的任期至2024年12月結束。

【23：47】英國5年期主權信貸違約掉期（CDS）從上周五收盤時的35個基點跌至30個基點，為9月23日以來的最低水平。

【23：45】歐股收市上揚，德股升1.58%，法股升1.59%，英股升0.63%，泛歐STOXX 600指數升1.4%

【23：08】英國30年期債息跌至3.76厘，低於9月22日收盤水平。

【22：56】英國國債擴大漲幅，10年期債息跌31個基點至3.75厘。

【22：28】道指曾升488點，納指受累中概股跌勢，曾跌1.3%。

【22：10】道指高開後升勢持續，曾升逾400點，納指偏軟，跌0.9%

【21：30】美股周一延續上周五上升走勢，道指開市升161點，納指微升5點。

【21：10】道指期貨升209點，納指期貨升0.2%

【17：33】道指期貨跌138點，納指期貨跌69點或0.6%

【12：09】道指期貨跌15點，報31108點；標指期貨跌不足1點，報3763點；納指期貨升8點或近0.1%，報11366點。

【11：00】【投行重組】瑞信周四公布重組戰略 合規總監傳出請辭

【08：47】【港產美股】美國納斯達克剎停小型中國公司上市 並調查股價暴升暴跌原因

【08：18】【芯片大戰】台積電據報暫停對上海壁仞智能科技供應先進芯片 以確保遵守美芯片法規

【06：51】【日圓滙價】日圓曾跌0.9%失守149關 日本干預效用短暫

【06：31】【英鎊走勢】約翰遜退選 英鎊兌港元曾撲9算

【07：30】美股上周五造好，儲局綫人指儲局加息步伐可能放緩，刺激美債息急跌，其後是日本疑似出手，將日圓在一個半小時內，從151.64抽升至146.23，挾升3.6%，美滙美債息齊跌，刺激美股大升。道指上周五升748點，報31082點，納指升244點或2.31%，報10859點，標指升86點，報3752點。

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責任編輯︰梁浩碩

【開市追揸沽】二十大新班子出爐對港股影響？ 拆解滙控業績部署