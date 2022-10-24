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【業績｜國企內房】中海外第三季收入按年跌6成、經營溢利僅18億　全日跌一成

股市 17:18 2022/10/24

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【業績｜國企內房】中海外第三季收入按年跌6成　經營溢利18億

中國海外發展 （00688） 公布，第三季收入175.2億元（人民幣，下同），按年跌59.5%。扣除投資物業公允價值變動收益和匯兌淨損益後，中國海外上季經營溢利為18億元，去年同期經營溢利80億元。

截至今年首3季，中海外年內收入1213億元，按年跌20%。扣除投資物業公允價值變動收益和匯兌淨損益後，公司首三季經營溢利為258.1億元，去年同期經營溢利394億元。

至9月底，中海外銀行結餘及現金為人民幣1,193.5億元， 淨借貸比率為 43.7%。

經營情況方面，中海外今年首三季連同其聯營公司及合營公司實現合約物業銷 售額為人民幣2,013億元，按年少27%。單計第三季，中海外在內地7個城市新增10幅土地，權益面積為182萬平方米，權益地價為288.5億元。

中海外今早股價隨同業大跌，半日跌6.6%，報19.1港元。中海外午後跌幅擴大，全日跌10.4%，收報18.32港元，成交8.5億元。

中海外對內地樓市築底回升謹慎樂觀　香港樓市短期波動

中國海外表示，第三季度內地商品房銷售金額按年下降，但下降幅度較上半年有所收窄，對內房市場築底回升謹慎樂觀。公司稱，中國各地政府的房地產政策更加貼近市場，因城施策，積極促進房地產市場健康發展與良性循環

香港樓市方面，中海外指，受經濟不明朗及加息等因素影響，香港樓市短期內較波動，但土地巿場相對平穩，集團對香港經濟與樓市依舊保持信心，並將持續把握機會增加投資。

馬斯克：內房危機持續一年多，會把中國經濟推向衰退，詳情可見【下一頁】
 

【開市追揸沽】二十大新班子出爐對港股影響？ 拆解滙控業績部署

 

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【業績｜內房股】中海外半年少賺19%　派息40港仙、股息率約6厘

編輯：麥德銘

港股 中國市場 香港物業 內地物業 業績公布 中國海外發展（00688） 國企內房股 中國海外

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