【業績｜國企內房】中海外再跌4%、遭大摩降目標價　第三季收入按年跌6成、經營溢利僅18億

▲ 【業績｜國企內房】中海外第三季收入按年跌6成 經營溢利18億

中國海外發展 （00688） 周一中午公布，第三季收入175.2億元（人民幣，下同），按年跌59.5%。扣除投資物業公允價值變動收益和匯兌淨損益後，中國海外上季經營溢利為18億元，去年同期經營溢利80億元。

截至今年首3季，中海外年內收入1213億元，按年跌20%。扣除投資物業公允價值變動收益和匯兌淨損益後，公司首三季經營溢利為258.1億元，去年同期經營溢利394億元。

至9月底，中海外銀行結餘及現金為人民幣1,193.5億元， 淨借貸比率為 43.7%。

經營情況方面，中海外今年首三季連同其聯營公司及合營公司實現合約物業銷售額為人民幣2,013億元，按年少27%。單計第三季，中海外在內地7個城市新增10幅土地，權益面積為182萬平方米，權益地價為288.5億元。

繼昨日全日大跌10.4%後，中海外今早股價再跌4%，報17.6元。

大摩下調目標價至22.4港元

大摩發表報告指，中海外第三季業績令人失望，認為收入下跌反映入帳速度放慢，而且經營溢利率受壓，因應最新情況下調中海外2022年至24年盈利預測約8%至9%，目標價削6%至22.4元，但續維持「增持」評級。

大摩指出，中海外年內繼續收購土地，土儲周期延長至3.7年，為行內最高水平，認為在內地新盤市場復甦時，公司所擁有的土儲可支撐明年合約銷售增長恢復至10%。

中海外對內地樓市築底回升謹慎樂觀 香港樓市短期波動

中國海外表示，第三季度內地商品房銷售金額按年下降，但下降幅度較上半年有所收窄，對內房市場築底回升謹慎樂觀。公司稱，中國各地政府的房地產政策更加貼近市場，因城施策，積極促進房地產市場健康發展與良性循環。

香港樓市方面，中海外指，受經濟不明朗及加息等因素影響，香港樓市短期內較波動，但土地巿場相對平穩，集團對香港經濟與樓市依舊保持信心，並將持續把握機會增加投資。

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編輯：麥德銘