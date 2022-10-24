【WhatsApp】WhatsApp研新群組功能　自動靜音減通知騷擾

▲ 當用戶加入一個參與人數超過256人的群組時，會收到一則通知表明由於群組人數超過特定數量，該群組的訊息通知已自動設定為靜音模式。（資料圖片）

WhatsApp早前推出的Beta版加入新功能，為群組人數上限增加一倍。有研究人員發現，WhatsApp針對群組功能再出手，正開發能為特定人數的群組自動靜音的的新功能。

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綜合外媒引述WABetaInfo報告的報道，WhatsApp正通過GooglePlay Beta計劃推出新更新，將版本升級至「2.22.23.9」。在即將推出的更新版本中，WhatsApp正致力於自動靜音大型群組，以減少用戶長時間受到相關群組的通知。

從WABetaInfo報告中的截圖可見，當用戶加入一個參與人數超過256人的群組時，會收到一則通知表明由於群組人數超過特定數量，該群組的訊息通知已自動設定為靜音模式，用戶可自行選擇接受相關設定，或選擇「打開通知（unmute）」。

但從預覽文件中所示，相關功能將在群組人數超過512人才會啟動。由於大型群組自動靜音功能仍在開發中，且尚未開放予Beta版測試者使用，未知WhatsApp日後會否將「大型群組特特定人數」定義為「超過256人」，還是「超過512人」，詳情仍有待WhatsApp公布的消息為準。

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責任編輯：殷凱怡

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