你的投資狀況健康嗎? 專家教你善用智慧投資工具

在繁忙的日常及有限的預算下，如何能夠輕鬆捕捉投資機遇？市面有許多不同投資計劃工具，助客戶自主策劃個人投資大計。中銀香港近兩年推出的手機銀行一站式財富策劃服務「PlanAhead 智．未來」亦迎來了升級版，結合投資者的風險取向丶投資目標等因素提供參考投資組合，幫助客戶駕馭不同投資環境。

透過「PlanAhead智．未來」投資計劃工具，投資者可輕鬆掌握:

人生大計的達標指南

投資風險取向評估，及了解個人目標及風險偏好

五種不同風險水平的「資產配置參考組合」

該「資產配置參考組合」下的三年年度化回報最高的基金組

智慧理財 更知你心



中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示：「手機銀行服務日益普及，而我們持續優化財富管理服務，務求為客戶打造真正的一站式財富策劃服務平台。」

「PlanAhead 智．未來」服務的手機應用程式讓客戶訂立個人化目標及實現年期，並自動計算出所需預算及目標金額與現況的差距及了解財務，結合理財工具步步引領客戶籌劃未來。

五種不同風險水平的「資產配置參考組合」

透過圖表，中銀香港客戶的資產配置參考組合一目了然

*僅供說明用途，不構成任何投資或撤資之建議。

周國昌續指：「『PlanAhead 智．未來』為客戶提供全球多元化種類的基金，結合風險及回報分析，客戶可輕鬆認購心儀基金組合，投資金額更低至港幣1,000元。升級版推出後首兩個月的交易筆數增加近四倍、客戶數量上升近兩倍、交易金額增加超過一倍。新客戶中近九成屬我行年輕客群，反映新一代對數碼投資服務有殷切需求。部分客戶更表示『資產配置參考組合』有助他們掌握資產配置概念和增加對投資的興趣。」

動態分析 緊貼市況

上述「資產配置參考組合」由中銀香港夥拍施羅德投資提供。作為一家已紥根香港逾半個世紀的環球資產管理機構，施羅德投資採用了榮獲諾貝爾經濟學獎的哈利．馬可維茲 (Harry Markowitz) 的「現代投資組合理論」(Modern Portfolio Theory) 框架，透過分析股票及債券等不同資產的長期回報、風險數據及資產在不同環境下的表現，制定核心資產配置。

今年以來，環球股債均受到考驗。步入第四季，投資者面對的挑戰並沒有減少。投資者可怎樣及早作好準備，如期實現個人投資目標？

施羅德投資香港區行政總裁暨亞太區副主管曹綺琪表示：「我們現時預料全球經濟增長將於2023年放緩。除了新冠疫情高峰期外，這將是自 2009 年以來全球經濟最艱難的一年。相比起歐美的高通脹，亞洲市場的通脹壓力看來更為溫和。雖然市場對於環球經濟會否立即步入衰退仍然眾說紛紜，但高通脹、低增長的時期看來已在眼前，意味著發生滯脹的可能性已明顯增加。」

她進一步解釋：「在這種相對波動的投資環境下，透過專業資產管理分散投資、減低集中性風險顯得更為重要。『資產配置參考組合』中的每個參考資產組合均會因應我們的多元資產投資團隊的靈活策略性資產配置、長線投資回報評估，以及短期資產配置觀點和分析而作出調整。我們期望透過這項資產配置方案，為投資者提供更貼合他們需要的專業投資分析，協助他們在各種環境下捕捉投資機遇，並向著長遠投資目標衝刺。」

投資涉及風險。產品及服務受條款及細則約束。本文件由中國銀行(香港)有限公司刊發，内容並未受香港證監會檢閱。

(特約）